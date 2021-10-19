Для сердца и почек: в каком чае нашли «секрет долголетия»

Все знают, что основу здоровья составляет правильное питание. И если вы хотите продлить свою жизнь, то необходимо бережно относиться к своему организму и минимизировать возможные риски, способные ему навредить.

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Эксперты советуют для долголетия пить чай матча — японский порошковый зеленый напиток, потому что он обладает рядом полезных свойств. Ученые говорят, что с его помощью можно нормализовать уровень холестерина в крови, предотвратив тем самым развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, чай матча богат на витамины, полезные микроэлементы и антиоксидантные вещества, которые борются в организме со свободными радикалами, защищая от онкологии и других серьезных недугов. Одно исследование показало, что матча помогает предотвратить повреждение почек и печени.

Еще в составе напитка есть катехины EGCG, которые защищают организм от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. А еще матча усиливает выработку серотонина и дофамина — веществ, которые улучшают память, внимание и помогают расслабиться.

Напомним, что рыба не только вкусный, но и очень полезный продукт, поэтому периодически ее нужно добавлять в свой рацион. Американский эксперт Майя Феллер назвала самые полезные виды рыбы, которые способствуют долголетию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Шотландии Элси Скин в сентябре отпраздновала 107-летие. Когда у ее попросили назвать секрет ее долголетия, она объяснила, что дело в тяжелом труде. Большая часть ее жизни была связана с сельским хозяйством.

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