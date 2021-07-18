Для долголетия: какой фрукт нужно срочно включить в рацион

Летом нужно обогащать свой организм витаминами и микроэлементами, которые можно найти в различных фруктах. Особое внимание американские медики советуют обратить на айву. Какими же полезными свойствами она обладает?

Айва (фото из открытых источников)

Известно, что в составе айвы содержатся витамины А, С, Е, В, а также калий, натрий, железо, цинк и другие вещества, которые нужны организму для правильной работы. Помимо этого, плоды фрукта богаты на органические соединения, в частности катезины и эпикатехины.

Американские исследователи рекомендуют чаще добавлять айву в свой рацион, потому что она способствует долголетию. Например, в ней много антиоксидантов, которые замедляют процессы преждевременного старения и оказывают противоопухолевое действие. То есть, соединения, входящие в состав этого фрукта, защищают клетки организма и препятствуют развитию онкологических заболеваний.

Также айва положительно влияет на пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Калий, которым богат фрукт, помогает нормализовать артериальное давление и уровень холестерина в крови, снижая риск развития различных заболеваний и сердечных проблем.

Кроме того, эксперты рассказали, что айва благоприятно воздействует на нервную систему, улучшая психологическое состояние и настроение в целом.

Напомним, что медики нашли в абрикосе "ключ к долголетию", поскольку этот фрукт владеет богатым витаминно-минеральным составом. В нем есть и марганец, и калий, и магний, и другие микроэлементы, необходимые организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кумкват – фрукт, в составе которого есть витамины, минералы и флавоноиды, которые повышают устойчивость организма к канцерогенам, защищая его он развития онкологии.





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