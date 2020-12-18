kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.12.2020

BTC/USD

22760.32

ETH/USD

646.33

LTC/USD

106.43

НБУ 18.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Назван лучший фрукт для профилактики рака
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван лучший фрукт для профилактики рака

Его еще называют «золотой апельсин» или «декоративный мандарин»

сегодня, 22:15
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты выяснили, какой фрукт является самым эффективным для профилактики онкологических заболеваний. Кумкват – фрукт, в составе которого есть витамины, минералы и флавоноиды, которые повышают устойчивость организма к канцерогенам. О выводах своего исследования они рассказали журналу Sabah. 

Назван лучший фрукт для профилактики рака

Лучший фрукт для профилактики рака. Фото: volshebnaya-eda.ru

Кумкват еще называют "золотым апельсином" или "декоративным мандарином". Сообщается, что варенье и цукаты из кумквата тоже имеют огромную эффективность и подходят для профилактики рака. 

Согласно научным данным, витамин С является мощным антиоксидантом, который не только сможет помочь предотвратить страшную болезнь, но также и замедлить ее развитие. 

В этом маленьком фрукте также содержится много кальция, который укрепляет кости, а еще помогает избавиться от пигментных пятен. Но это еще не все полезные свойства кумквата: он также положительно влияет на пищеварительную систему. В его кожуре есть много эфирных масел, которые помогают укрепить иммунитет. 

Эксперты советуют кушать этот фрукт вместе с кожурой. Они добавляют, что при термической обработке половина питательных свойств исчезает, но он все равно остается полезным. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как настроить иммунную систему против рака. Ученые заявили о том, что Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR) – это самая эффективная форма иммунотерапии. Это процедура удаления иммунных клеток у человека, чтобы таким образом "натренировать" их для атаки на определенный тип раковых клеток. А через некоторое время клетки снова возвращают в организм, чтобы продолжить лечение. 

Специалисты рассказывают, что новый метод является эффективным в случае рака крови, но менее эффективным при серьезных опухолях. Так происходит потому, что "солидные" опухоли располагают слишком широким диапазоном типов белков и клеток. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.7mednews.ru/health/20024-tureckie-uchenye-nazvali-luchshiy-frukt-dlya-profilaktiki-raka.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ