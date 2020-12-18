Назван лучший фрукт для профилактики рака

Специалисты выяснили, какой фрукт является самым эффективным для профилактики онкологических заболеваний. Кумкват – фрукт, в составе которого есть витамины, минералы и флавоноиды, которые повышают устойчивость организма к канцерогенам. О выводах своего исследования они рассказали журналу Sabah.

Лучший фрукт для профилактики рака. Фото: volshebnaya-eda.ru

Кумкват еще называют "золотым апельсином" или "декоративным мандарином". Сообщается, что варенье и цукаты из кумквата тоже имеют огромную эффективность и подходят для профилактики рака.

Согласно научным данным, витамин С является мощным антиоксидантом, который не только сможет помочь предотвратить страшную болезнь, но также и замедлить ее развитие.

В этом маленьком фрукте также содержится много кальция, который укрепляет кости, а еще помогает избавиться от пигментных пятен. Но это еще не все полезные свойства кумквата: он также положительно влияет на пищеварительную систему. В его кожуре есть много эфирных масел, которые помогают укрепить иммунитет.

Эксперты советуют кушать этот фрукт вместе с кожурой. Они добавляют, что при термической обработке половина питательных свойств исчезает, но он все равно остается полезным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как настроить иммунную систему против рака. Ученые заявили о том, что Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR) – это самая эффективная форма иммунотерапии. Это процедура удаления иммунных клеток у человека, чтобы таким образом "натренировать" их для атаки на определенный тип раковых клеток. А через некоторое время клетки снова возвращают в организм, чтобы продолжить лечение.

Специалисты рассказывают, что новый метод является эффективным в случае рака крови, но менее эффективным при серьезных опухолях. Так происходит потому, что "солидные" опухоли располагают слишком широким диапазоном типов белков и клеток.

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