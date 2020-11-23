Ученые нашли способ, как настроить иммунную систему против рака

Ученые заявили о том, что Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR) – это самая эффективная форма иммунотерапии. Это процедура удаления иммунных клеток у человека, чтобы таким образом "натренировать" их для атаки на определенный тип раковых клеток. А через некоторое время клетки снова возвращают в организм, чтобы продолжить лечение.

Как настроить иммунную систему против рака. Фото: unsplash

Специалисты рассказывают, что новый метод является эффективным в случае рака крови, но менее эффективным при серьезных опухолях. Так происходит потому, что "солидные" опухоли располагают слишком широким диапазоном типов белков и клеток.

"Главным препятствием для эффективной Т-клеточной терапии является то, что в большинстве случаев не все раковые клетки в пределах одной опухоли выглядят одинаково. Часто наблюдается высокая вариабельность целевого белка, распознаваемого Т-клетками CAR внутри одной и той же опухоли — эффект, известный как гетерогенность. Настроенные CAR T-клетки очень эффективны в уничтожении раковых клеток, которые экспрессируют целевой белок. Но, к сожалению, они не очень хорошо умеют находить раковые клетки, в которых этот целевой белок отсутствует", — рассказывает автор этого исследования Пол Бивис.

Эксперт назвал также и дендритные клетки (ДК), которые в обычной ситуации эффективно учат Т-клетки охотиться. Они могут настоящим ключом к улучшению иммунотерапии.

"Когда мы объединили эти Т-клетки с лекарственными средствами, которые дополнительно активируют иммунные клетки, выяснилось, что опухоли уменьшаются намного эффективнее", — подытожил Бивис.

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