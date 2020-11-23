Ученые нашли способ, как настроить иммунную систему против рака

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Любовь Блажко
Ученые заявили о том, что Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR) – это самая эффективная форма иммунотерапии. Это процедура удаления иммунных клеток у человека, чтобы таким образом "натренировать" их для атаки на определенный тип раковых клеток. А через некоторое время клетки снова возвращают в организм, чтобы продолжить лечение.
Как настроить иммунную систему против рака. Фото: unsplash
Специалисты рассказывают, что новый метод является эффективным в случае рака крови, но менее эффективным при серьезных опухолях. Так происходит потому, что "солидные" опухоли располагают слишком широким диапазоном типов белков и клеток.
Эксперт назвал также и дендритные клетки (ДК), которые в обычной ситуации эффективно учат Т-клетки охотиться. Они могут настоящим ключом к улучшению иммунотерапии.
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