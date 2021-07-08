Какой популярный фрукт способствует долголетию

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Светлана Шкурупий
Летом
нужно почаще употреблять ягоды и фрукты, потому что они являются источником
ценных минералов и веществ. Особое внимание эксперты рекомендуют обратить на
абрикос. Что же в нем особенного?
Абрикос (фото из открытых источников)
Медики
нашли в этом популярной фрукте "ключ к долголетию", поскольку абрикос владеет
богатым витаминно-минеральным составом. В нем есть и марганец, и калий, и
магний, и другие микроэлементы, необходимые нашему организму для правильной
работы.
Исследователи
говорят, что регулярное употребление абрикосов положительно влияет на
сердечно-сосудистую систему и защищает от развития серьезных заболеваний. Доктор
Лиен Ай Фам-Хью говорит, что абрикос содержит антиоксидантные вещества, которые помогают
нормализовать давление, уровень холестерина в крови, а также снижают нагрузку
на сосуды.
Этот
фрукт также обладает противовоспалительными свойствами, его употребление может
быть полезным для людей с артритом и подагрой.
А
вот курага, по словам медиков, в которой содержится много железа и меди,
помогает при анемии. Людям, столкнувшимся с этой проблемой необходимо почаще
добавлять ее в свой рацион, чтобы предотвратить неприятные последствия.
Напомним,
что людям с гипертонией
(повышенным артериальным давлением, — прим. авт.) необходимо следить за своим питанием, ведь
есть продукты, снижающие давление, а есть те, которые его повышают. Если хотите
нормализовать этот показатель здоровья, тогда врач Михаил Гинзбург советует
добавить в свой рацион сливы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие ягоды и фрукты нужно добавить в свой
рацион, чтобы нормализовать уровень сахара в крови.
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