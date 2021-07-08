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Какой популярный фрукт способствует долголетию

Медики рассказали, почему свой рацион необходимо обогащать абрикосами и какие витамины он содержит

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Летом нужно почаще употреблять ягоды и фрукты, потому что они являются источником ценных минералов и веществ. Особое внимание эксперты рекомендуют обратить на абрикос. Что же в нем особенного?

Какой популярный фрукт способствует долголетию

Абрикос (фото из открытых источников)

Медики нашли в этом популярной фрукте "ключ к долголетию", поскольку абрикос владеет богатым витаминно-минеральным составом. В нем есть и марганец, и калий, и магний, и другие микроэлементы, необходимые нашему организму для правильной работы.

Исследователи говорят, что регулярное употребление абрикосов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и защищает от развития серьезных заболеваний. Доктор Лиен Ай Фам-Хью говорит, что абрикос содержит антиоксидантные вещества, которые помогают нормализовать давление, уровень холестерина в крови, а также снижают нагрузку на сосуды.

Этот фрукт также обладает противовоспалительными свойствами, его употребление может быть полезным для людей с артритом и подагрой.

А вот курага, по словам медиков, в которой содержится много железа и меди, помогает при анемии. Людям, столкнувшимся с этой проблемой необходимо почаще добавлять ее в свой рацион, чтобы предотвратить неприятные последствия.

Напомним, что людям с гипертонией (повышенным артериальным давлением, — прим. авт.) необходимо следить за своим питанием, ведь есть продукты, снижающие давление, а есть те, которые его повышают. Если хотите нормализовать этот показатель здоровья, тогда врач Михаил Гинзбург советует добавить в свой рацион сливы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ягоды и фрукты нужно добавить в свой рацион, чтобы нормализовать уровень сахара в крови.


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/protiv-gipertonii-i-pri-artrite-kljuch-k-dolgoletiju-uvideli-v-populyarnom-frukte-890668/
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