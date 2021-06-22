logo
Русский Українська

BTC/USD

32197.14

ETH/USD

1898.33

LTC/USD

124.63

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие ягоды и фрукты можно употреблять при сахарном диабете
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие ягоды и фрукты можно употреблять при сахарном диабете

Диетологи рассказали, какие ягоды и фрукты нужно добавить в свой рацион, чтобы нормализовать уровень сахара

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Сахарный диабет — серьезное заболевание, при котором необходимо соблюдать определенную диету и отказываться от некоторых продуктов, способных повысить в крови уровень сахара. Но есть фрукты и ягоды, которые не только не принесут никакого вреда, а наоборот, будут очень полезны при заболевании. 

Какие ягоды и фрукты можно употреблять при сахарном диабете

что можно при диабете / фото: goodfon

Грейпфрут

Эксперты отметили, что в составе грейпфрута есть особое вещество, которое повышает восприимчивость диабетиков к собственному инсулину и помогает нормализовать в крови уровень холестерина. Этот плод богат на витамины, клетчатку и другие микроэлементы, необходимые организму. Ежедневно рекомендуется употреблять по 200-300 граммов мякоти грейпфрута. 

Апельсин

Этот цитрусовый может похвастаться высоким содержанием витаминов А, С и Е, а также бета-каротина, лютеина и других веществ. А растворимая клетчатка, которая входит в его состав помогает держать под контролем уровень сахара и снижает "вредный" холестерин. 

Клубника

Начался сезон клубники — вкусной и полезной ягоды, которая обладает низким гликемическим индексом и содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, защищающих организм от развития серьезных заболеваний. В день желательно съедать до 250 граммов ягод. 

Вишня

В составе вишни также много антиоксидантов, витаминов, калия, фолиевой кислоты, магния и других веществ, которые помогают снизить уровень сахара в крови, укрепить иммунитет, а также улучшить работу многих систем организма. 

Черника

Эти ягоды способны помочь больным диабетом благодаря содержанию дубильных веществ и гликозидов, регулирующих уровень сахара в крови. Также регулярное употребление черники способствует хорошему зрению, укреплению сосудов и нормализации циркуляции крови. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт может быть полезным в борьбе с диабетом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/23029-desyat-luchshikh-fruktov-i-yagod-kotorye-mozhno-est-pri-diabete
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ