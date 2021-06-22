Какие ягоды и фрукты можно употреблять при сахарном диабете

Сахарный диабет — серьезное заболевание, при котором необходимо соблюдать определенную диету и отказываться от некоторых продуктов, способных повысить в крови уровень сахара. Но есть фрукты и ягоды, которые не только не принесут никакого вреда, а наоборот, будут очень полезны при заболевании.

что можно при диабете / фото: goodfon

Грейпфрут

Эксперты отметили, что в составе грейпфрута есть особое вещество, которое повышает восприимчивость диабетиков к собственному инсулину и помогает нормализовать в крови уровень холестерина. Этот плод богат на витамины, клетчатку и другие микроэлементы, необходимые организму. Ежедневно рекомендуется употреблять по 200-300 граммов мякоти грейпфрута.

Апельсин

Этот цитрусовый может похвастаться высоким содержанием витаминов А, С и Е, а также бета-каротина, лютеина и других веществ. А растворимая клетчатка, которая входит в его состав помогает держать под контролем уровень сахара и снижает "вредный" холестерин.

Клубника

Начался сезон клубники — вкусной и полезной ягоды, которая обладает низким гликемическим индексом и содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, защищающих организм от развития серьезных заболеваний. В день желательно съедать до 250 граммов ягод.

Вишня

В составе вишни также много антиоксидантов, витаминов, калия, фолиевой кислоты, магния и других веществ, которые помогают снизить уровень сахара в крови, укрепить иммунитет, а также улучшить работу многих систем организма.

Черника

Эти ягоды способны помочь больным диабетом благодаря содержанию дубильных веществ и гликозидов, регулирующих уровень сахара в крови. Также регулярное употребление черники способствует хорошему зрению, укреплению сосудов и нормализации циркуляции крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт может быть полезным в борьбе с диабетом.

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