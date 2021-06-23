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Какой фрукт советуют употреблять гипертоникам

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что гипертоникам необходимо почаще обогащать свой рацион сливами

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Людям с гипертонией (повышенным артериальным давлением) необходимо следить за своим питанием, ведь есть продукты, снижающие давление, а есть те, которые его повышают. Если хотите нормализовать этот показатель здоровья, тогда врач Михаил Гинзбург советует добавить в свой рацион сливы.

Какой фрукт советуют употреблять гипертоникам

что есть гипертоникам (фото из открытых источников)

Известно, что сливы содержат витамины А, В, С и РР, а также калий, магний, железо и антиоксидантные вещества, которые защищают организм от преждевременного старения и развития серьезных заболеваний.

Специалист говорит, что употребление этого фрукта идет на пользу гипертоникам, потому что сливы помогают нормализовать артериальное давление, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Врач Михаил Гинзбург отметил, что в составе слив есть вещества, которые помогают укрепить стенки сосудов и снижают риск инфаркта и инсульта. А еще плоды обладают мочегонным действием и очищают организм от шлаков и токсинов. Благодаря этому эффекту артериальное давление может снижаться.

Но сливу лучше всего употреблять свежую, без добавления сахара и других подсластителей. В натуральном виде она низкокалорийная и это ее большое преимущество, особенно для тех, кто сидит на диете. 

Напомним, что египетские специалисты утверждают, что в борьбе с гипертонией поможет обычный грибной суп. Дело в том, что он богат на калий и магний, которые снижают давление и улучшают общее самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский врач-диетолог Сара Брюэр рассказала, чем повышенное давление опасно для организма и назвала сок, который помогает предотвратить гипертонию.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/120654-dietolog-ginzburg-posovetoval-gipertonikam-est-slivu.html
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