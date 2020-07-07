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Назван сок, который препятствует развитию гипертонии

Особенно полезным этот сок делают его антиоксидантные вещества

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Назван сок, который препятствует развитию гипертонии

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Британский врач-диетолог Сара Брюэр рассказала, чем повышенное давление опасно для организма и назвала сок, который помогает предотвратить гипертонию. Об этом сообщает издание Medikforum.

Известно, что артериальное давление в течение дня может меняться. Если у вас наблюдаются регулярные скачки давления и при этом серьезно ухудшается самочувствие, то визит к врачу откладывать нельзя. Если подобная проблема беспокоит нечасто, то предотвратить ее развитие и снять симптомы можно с помощью вишневого сока. 

Британский медик Сара Брюэр рассказала, что повышенное давление создает нагрузку на сердце и сосуды, и если не предпринимать никаких мер, то возможны опасные последствия. Предотвратить развитие гипертонии поможет вишневый сок на завтрак - он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые улучшают эластичность кровеносных сосудов. Регулярное употребление сока, разбавленного водой или добавленного в десерты, может снизить давление на семь миллиметров ртутного столба. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт может спасти от развития гипертонии. 


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