Назван сок, который препятствует развитию гипертонии

WWW

Британский врач-диетолог Сара Брюэр рассказала, чем повышенное давление опасно для организма и назвала сок, который помогает предотвратить гипертонию. Об этом сообщает издание Medikforum.

Известно, что артериальное давление в течение дня может меняться. Если у вас наблюдаются регулярные скачки давления и при этом серьезно ухудшается самочувствие, то визит к врачу откладывать нельзя. Если подобная проблема беспокоит нечасто, то предотвратить ее развитие и снять симптомы можно с помощью вишневого сока.

Британский медик Сара Брюэр рассказала, что повышенное давление создает нагрузку на сердце и сосуды, и если не предпринимать никаких мер, то возможны опасные последствия. Предотвратить развитие гипертонии поможет вишневый сок на завтрак - он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые улучшают эластичность кровеносных сосудов. Регулярное употребление сока, разбавленного водой или добавленного в десерты, может снизить давление на семь миллиметров ртутного столба.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт может спасти от развития гипертонии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!