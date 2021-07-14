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Какие продукты можно употреблять перед сном

Эксперты рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном без вреда для фигуры и здоровья

14 июля 2021, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы относитесь к категории людей, которые не могут отказаться от употребления пищи после 18:00, тогда нужно знать, какие продукты можно есть в позднее время, чтобы они не навредили здоровью.

Какие продукты можно употреблять перед сном

Что можно есть перед сном / Фото: ISTOCKPHOTO

Эксперты говорят, что отдать предпочтение нужно низкокалорийной пище и ее прием должен быть минимум за час до сна. В список продуктов, которые можно употреблять на ночь, попал кефир. Этот напиток содержит кальций. Он лучше усваивается в вечернее время, но выбирайте кефир 1-1,5% жирности. 

Также неплохим вариантом для позднего перекуса станет мясо индейки, потому что оно низкокалорийное и содержит белок, ускоряющий обмен веществ в организме. Однако придерживайтесь нормы — не более 80 г мяса. 

Полезен перед сном и миндаль (не более 40 г). В нем есть вещества и витамины, которые благоприятно влияют на нервную систему и способствуют скорейшему наступлению сна. 

Также в список входят яблоки, лучше печеные, а не сырые, а еще вишня и черешня. Но с ягодами на ночь лучше не перебарщивать (17 штук за 1 прием пищи будет достаточно). 

Можно также перекусить цельнозерновыми хлебцами, потому что в них содержатся витамины В и В6, недостаток которых может быть причиной бессонницы. 

Напомним, что диетологи-гастроэнтерологи Эми Шварц и Кирстен Джексон назвали напитки, которые стоит пить перед сном, чтобы улучшить работу кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что профессор нейробиологии и психологии Майкл Скаллин во время исследования выяснил, что прослушивание музыки перед сном негативно отражается на его качестве. С чем это связано, узнайте в нашем материале.



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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/encyclopedia-zdorovia/esh-i-hudey-top-5-produktov-kotoryie-mojno-est-pered-snom/
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