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Почему перед сном не желательно слушать музыку

Профессор нейробиологии и психологии Майкл Скаллин во время исследования выяснил, что прослушивание музыки перед сном негативно отражается на качестве сна

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Взрослому человеку желательно спать не менее 8 часов в сутки, потому что ночной отдых помогает организму восстановить энергию. Но есть факторы, которые негативно отражаются на качестве сна. Одним из них является прослушивание музыки.

Почему перед сном не желательно слушать музыку

Почему перед сном не желательно слушать музыку (фото из открытых источников)

Многие люди, чтобы быстрее заснуть, надевают наушники и погружаются в любимые мелодии, но профессор нейробиологии и психологии Майкл Скаллин во время исследования выяснил, что такая привычка негативно влияет на качество сна, а точнее снижает его в шесть раз.

Специалисты рассказали, что мелодия, "застрявшая" в голове, плохо сказывается на паттернах сна. Ученых удивило и то, что инструментальные композиции приводили к ухудшению качества сна. Те, кто слушал их, вдвое чаще страдал от непроизвольных образов, которые связаны с музыкой.

Исследователи не рекомендуют перед сном слушать музыку или же засыпать под нее, если хотите, чтобы ваш сон был крепким и здоровым. Более того, не стоит перед ночным отдыхом тратить время на компьютерные игры. Лучше заняться чем-то спокойным, например, почитать книгу. 

Напомним, что из-за постоянных стрессов и переизбытка информации многие люди начинают страдать бессонницей. В результате организм становится более уязвимым к разного рода заболеваниям. Но улучшить и нормализовать сон можно с помощью обычных продуктов. Что же стоит добавить в свой рацион?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, если вы плохо спали всю ночь, а утром чувствуете усталость и сонливость, — это нормально, ведь улучшить состояние можно с помощью качественного отдыха. Но если спать хочется весь день без видимых на это причин, стоит сходить на консультацию к врачу, потому что постоянная сонливость может указывать на ряд проблем. 


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Источник: https://potokmedia.ru/russia_world/322105/proslushivanie-muzyki-pered-snom-meshaet-spat/
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