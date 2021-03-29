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Пять продуктов, благодаря которым вы будете крепко спать

Это «снотворные» от самой природы

сегодня, 19:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Из-за сумасшедшего ритма жизни, постоянных стрессов и переизбытка информации многие люди испытывают проблемы со сном. В результате их организм становится более уязвим к разному рода заболеваниям. Но улучшить и нормализовать сон можно с помощью обычных продуктов. Каких именно?

Пять продуктов, благодаря которым вы будете крепко спать

Какие продукты помогают уснуть (фото из открытых источников)

Миндаль

В миндальных орехах содержится много витаминов и полезных веществ, например, кальция, железа, магния, фосфора. Но важнее всего, то, что эти орехи — отличный источник мелатонина (гормона сна), который регулирует наши внутренние часы и помогает быстрее погрузиться в сон.

Чай с ромашкой

Чай на основе ромашки — вкусный напиток, который укрепляет нервную систему, помогает расслабиться, избавляя от стресса и тревожности. Еще в составе этого напитка есть апигенин — антиоксидант, который помогает при бессоннице. 

Киви

Вкусный и полезный фрукт, положительно влияющий на пищеварение и уровень холестерина в крови. Но помимо этого, киви помогает улучшить сон. Исследователи говорят, что для нормализации режима сна нужно каждый день вечером съедать 2 плода киви. 

Грецкий орех

Еще один вид орехов, который может похвастаться богатым витаминно-минеральным составом. В грецких орехах также есть мелатонин, поэтому его употребление помогает улучшить качество и продолжительность сна. 

Лосось

Полезная и вкусная рыба, которая обогащает организм витамином D и омега-3 жирными кислотами. Ученые говорят, что порция лосося очень полезна перед сном, но только в разумных количествах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-невролог Евгений Соков рассказал, в каком положении спать лучше всего.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/7-produktov-blagodarya-kotorym-vy-budete-krepko-spat/
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