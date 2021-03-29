Пять продуктов, благодаря которым вы будете крепко спать

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Светлана Шкурупий
Из-за сумасшедшего ритма жизни, постоянных стрессов и переизбытка информации многие люди испытывают проблемы со сном. В результате их организм становится более уязвим к разному рода заболеваниям. Но улучшить и нормализовать сон можно с помощью обычных продуктов. Каких именно?
Какие продукты помогают уснуть (фото из открытых источников)
Миндаль
В миндальных орехах содержится много витаминов и полезных веществ, например, кальция, железа, магния, фосфора. Но важнее всего, то, что эти орехи — отличный источник мелатонина (гормона сна), который регулирует наши внутренние часы и помогает быстрее погрузиться в сон.
Чай с ромашкой
Чай на основе ромашки — вкусный напиток, который укрепляет нервную систему, помогает расслабиться, избавляя от стресса и тревожности. Еще в составе этого напитка есть апигенин — антиоксидант, который помогает при бессоннице.
Киви
Вкусный и полезный фрукт, положительно влияющий на пищеварение и уровень холестерина в крови. Но помимо этого, киви помогает улучшить сон. Исследователи говорят, что для нормализации режима сна нужно каждый день вечером съедать 2 плода киви.
Грецкий орех
Еще один вид орехов, который может похвастаться богатым витаминно-минеральным составом. В грецких орехах также есть мелатонин, поэтому его употребление помогает улучшить качество и продолжительность сна.
Лосось
Полезная и вкусная рыба, которая обогащает организм витамином D и омега-3 жирными кислотами. Ученые говорят, что порция лосося очень полезна перед сном, но только в разумных количествах.
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