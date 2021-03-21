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Это стоит знать: какая поза идеальна для сна

Эта поза позволяет лучше расслабиться

21 марта 2021, 23:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Сон — важная составляющая нашего здоровья, как физического, так и эмоционального. Но стоит обратить внимание и на позу, в которой вы спите. Врач-невролог Евгений Соков рассказал, в каком положении спать лучше всего.

Это стоит знать: какая поза идеальна для сна

Как лучше спать (фото из открытых источников)

Иногда человек просыпается утром и не может понять, почему ему болит голова или спина, а все дело в неправильной позе, которая не позволила ему полностью расслабиться. Врач говорит, что нужно отказаться от сна на животе, потому что в таком положении голову приходится поворачивать набок, из-за этого дыхательные пути, артерии и вены шеи, обеспечивающие кровообращение головного мозга, начинают перегибаться.

А идеальным, по словам специалиста, считается сон на правом боку с немного согнутыми руками и ногами. Такая поза позволяет телу расслабиться и восстановить силы, и правый бок лучше выбирать, потому что в этом положении происходит меньшая нагрузка на сердце. 

Кроме того, специалист отметил, что нужно приучать себя ложиться спать раньше, где-то в 10 вечера. И сон должен длиться не меньше 7 часов, лучше ближе к 8 часам. Причем независимо от того, будние это дни или выходные. 

Напомним, исследователи заявили, что сон на животе подобен бомбе замедленного действия. Регулярный отдых в такой позе может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности к нарушению дыхания, "сбою" в работе сердечно-сосудистой системе и плохому внешнему виду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть привычки, которые могут "красть" наш сон. От чего лучше отказаться перед ночным отдыхом, чтобы его не нарушить, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://aif.ru/health/life/son_po_pravilam_kak_spat_naibolee_fiziologichno
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