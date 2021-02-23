Что крадет наш сон: привычки, о которых нужно знать

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, ведь с его помощью мы восстанавливаем энергию. Без нормального и качественного ночного отдыха человек чувствует себя уставшим и разбитым. Как это предотвратить? Эксперты рассказали, от чего лучше отказаться перед сном, чтобы его не нарушить.

что нельзя делать перед сном / фото: senivpetro / freepik.com

Откажитесь от острой и обильной еды

Диетологи рекомендуют употреблять пищу за 3-4 часа до сна, чтобы организм не тратил энергию на ее переваривание, особенно если она тяжелая. Прием пищи может повысить температуру вашего тела, а острая еда и вовсе спровоцировать изжогу, из-за которой вы не сможете уснуть нормально.

Не пейте послеобеденный кофе

После обеда не стоит увлекаться кофеином, потому что он воздействует на аденозин, который является побочным продуктом работы мозга, когда он накапливается в достаточно больших количествах, человек начинает чувствовать усталость. Злоупотребление кофе приведет к тому, что заснете вы поздно, но не крепко, поэтому не сможете полноценно отдохнуть.

Не ешьте на ночь шоколад

В шоколаде также содержится кофеин, хоть и в небольшое количество. Но эксперты все же советуют отказаться от него вечером, чтобы улучшить сон.

Не пейте крепкий чай

Вместо крепкого чай, который может придать вам бодрости и энергии перед сном, лучше выпейте ромашковый — он обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом.

Не пейте алкоголь

Несмотря на то, что многие используют алкоголь в качестве снотворного, пить его перед сном не рекомендуется. Из-за спиртного вы можете быстро заснуть, но сам сон будет беспокойным и прерывчатым.

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