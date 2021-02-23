logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

47238.11

ETH/USD

1494.25

LTC/USD

168.06

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что крадет наш сон: привычки, о которых нужно знать
commentss НОВОСТИ Все новости

Что крадет наш сон: привычки, о которых нужно знать

Перед сном важно соблюдать определенные правила

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, ведь с его помощью мы восстанавливаем энергию. Без нормального и качественного ночного отдыха человек чувствует себя уставшим и разбитым. Как это предотвратить? Эксперты рассказали, от чего лучше отказаться перед сном, чтобы его не нарушить.

Что крадет наш сон: привычки, о которых нужно знать

что нельзя делать перед сном / фото: senivpetro / freepik.com

Откажитесь от острой и обильной еды

Диетологи рекомендуют употреблять пищу за 3-4 часа до сна, чтобы организм не тратил энергию на ее переваривание, особенно если она тяжелая. Прием пищи может повысить температуру вашего тела, а острая еда и вовсе спровоцировать изжогу, из-за которой вы не сможете уснуть нормально. 

Не пейте послеобеденный кофе

После обеда не стоит увлекаться кофеином, потому что он воздействует на аденозин, который является побочным продуктом работы мозга, когда он накапливается в достаточно больших количествах, человек начинает чувствовать усталость. Злоупотребление кофе приведет к тому, что заснете вы поздно, но не крепко, поэтому не сможете полноценно отдохнуть. 

Не ешьте на ночь шоколад

В шоколаде также содержится кофеин, хоть и в небольшое количество. Но эксперты все же советуют отказаться от него вечером, чтобы улучшить сон.

Не пейте крепкий чай

Вместо крепкого чай, который может придать вам бодрости и энергии перед сном, лучше выпейте ромашковый — он обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. 

Не пейте алкоголь 

Несмотря на то, что многие используют алкоголь в качестве снотворного, пить его перед сном не рекомендуется. Из-за спиртного вы можете быстро заснуть, но сам сон будет беспокойным и прерывчатым. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не засыпать на ходу и победить сонливость.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/worst-eating-habits-sleep/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ