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Как не засыпать на ходу и победить сонливость

Чтобы получить необходимую энергию, рацион человека должен быть насыщен продуктами с высоким содержанием белка и аминокислот

сегодня, 18:58
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты перечислили самые простые и доступные продукты, которые помогут за считанные минуты побороть сонливость и получить необходимый заряд бодрости. Об этом пишет издание MarieClaire.

Как не засыпать на ходу и победить сонливость

Как не засыпать на ходу и победить сонливость. Фото: РБК

Зерновые хлопья

Этот продукт замедляет выброс глюкозы, поэтому после такого приема пищи вы будете чувствовать легкость и прилив энергии. 

Яйца

В яичных желтках есть витамин В, который необходим для бодрости и энергии. 

Орехи и сухофрукты

Сочетание полезных жиров, волокон и белков способствуют замедлению глюкозы, поэтому энергия сохранится на протяжении всего дня. 

Чай

Чай дает необходимую энергию, а также является эффективным средством от обезвоживания. 

Апельсиновый сок

Цитрусовые для постоянно засыпающих – настоящее спасение. В них много витамина С, который нужен для активного и продуктивного дня. 

Яблоки

В составе этого фрукта есть кварцетин, который заставляет мышечные клетки вырабатывать больше энергии. 

Шоколад

Долька шоколада утром поможет выработать эндорфины – источник бодрости и энергии. 

Шпинат

В этом продукте мало калорий, зато много железа. Но чтобы организм лучше усваивал железо, необходимо добавить пару капель лимона. Также в составе шпината есть лютеин, зеаксантин и бета-каротин. 

Как сообщало издание "Комментарии", как сохранить бодрость до самого утра. Решением проблемы бодрствования при ночном графике работы заинтересовались австралийские ученые. Методом проб и ошибок, проведя многочисленные эксперименты с участием добровольцев, они разработали способ для работников ночных смен, о котором раньше никто не знал: если под утро бодрствовать становится невмоготу, в полчетвертого утра рекомендуется выпить две стандартные порции кофе, а затем уснуть ровно на полчаса. После этого прилив сил и открывшееся "второе дыхание" не заставят долго ждать.


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