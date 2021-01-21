Эксперты перечислили самые простые и доступные продукты, которые помогут за считанные минуты побороть сонливость и получить необходимый заряд бодрости. Об этом пишет издание MarieClaire.

Как не засыпать на ходу и победить сонливость. Фото: РБК

Зерновые хлопья

Этот продукт замедляет выброс глюкозы, поэтому после такого приема пищи вы будете чувствовать легкость и прилив энергии.

Яйца

В яичных желтках есть витамин В, который необходим для бодрости и энергии.

Орехи и сухофрукты

Сочетание полезных жиров, волокон и белков способствуют замедлению глюкозы, поэтому энергия сохранится на протяжении всего дня.

Чай

Чай дает необходимую энергию, а также является эффективным средством от обезвоживания.

Апельсиновый сок

Цитрусовые для постоянно засыпающих – настоящее спасение. В них много витамина С, который нужен для активного и продуктивного дня.

Яблоки

В составе этого фрукта есть кварцетин, который заставляет мышечные клетки вырабатывать больше энергии.

Шоколад

Долька шоколада утром поможет выработать эндорфины – источник бодрости и энергии.

Шпинат

В этом продукте мало калорий, зато много железа. Но чтобы организм лучше усваивал железо, необходимо добавить пару капель лимона. Также в составе шпината есть лютеин, зеаксантин и бета-каротин.

Как сообщало издание "Комментарии", как сохранить бодрость до самого утра. Решением проблемы бодрствования при ночном графике работы заинтересовались австралийские ученые. Методом проб и ошибок, проведя многочисленные эксперименты с участием добровольцев, они разработали способ для работников ночных смен, о котором раньше никто не знал: если под утро бодрствовать становится невмоготу, в полчетвертого утра рекомендуется выпить две стандартные порции кофе, а затем уснуть ровно на полчаса. После этого прилив сил и открывшееся "второе дыхание" не заставят долго ждать.

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