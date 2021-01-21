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Любовь Блажко
Эксперты перечислили самые простые и доступные продукты, которые помогут за считанные минуты побороть сонливость и получить необходимый заряд бодрости. Об этом пишет издание MarieClaire.
Как не засыпать на ходу и победить сонливость. Фото: РБК
Зерновые хлопья
Этот продукт замедляет выброс глюкозы, поэтому после такого приема пищи вы будете чувствовать легкость и прилив энергии.
Яйца
В яичных желтках есть витамин В, который необходим для бодрости и энергии.
Орехи и сухофрукты
Сочетание полезных жиров, волокон и белков способствуют замедлению глюкозы, поэтому энергия сохранится на протяжении всего дня.
Чай
Чай дает необходимую энергию, а также является эффективным средством от обезвоживания.
Апельсиновый сок
Цитрусовые для постоянно засыпающих – настоящее спасение. В них много витамина С, который нужен для активного и продуктивного дня.
Яблоки
В составе этого фрукта есть кварцетин, который заставляет мышечные клетки вырабатывать больше энергии.
Шоколад
Долька шоколада утром поможет выработать эндорфины – источник бодрости и энергии.
Шпинат
В этом продукте мало калорий, зато много железа. Но чтобы организм лучше усваивал железо, необходимо добавить пару капель лимона. Также в составе шпината есть лютеин, зеаксантин и бета-каротин.
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