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Что пить перед сном, чтобы улучшить работу кишечника

Диетологи-гастроэнтерологи Эми Шварц и Кирстен Джексон назвали напитки, которые стоит пить перед сном, чтобы улучшить работу кишечника

сегодня, 22:50 comments1595
Автор:

Светлана Шкурупий

После ужина может беспокоить дискомфорт в желудке и проблемы с пищеварением. В таких случаях на помощь придет несколько вкусных и полезных напитков.  Диетологи-гастроэнтерологи Эми Шварц и Кирстен Джексон рассказали, что можно выпить перед сном.

Что пить перед сном, чтобы улучшить работу кишечника

Как улучшить работу кишечника (фото из открытых источников)

Имбирный чай

Исследования показали, что имбирь способствует очищению желудка, предотвращая воспалительные процессы.  Так что перед сном можно выпить чашку теплого имбирного чая, чтобы не беспокоила тяжесть и дискомфорт. Кроме того, имбирь помогает при вздутии и изжоге. 

Мятный чай

Мята успокаивает желудок, предотвращая сокращение его мышц. Это позволяет избежать спазмов, что особенно важно для пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Этот напиток помогать снять боль, спровоцированную тяжелой пищей или же стрессовой ситуацией. 

Ромашковый чай

Диетологи отметили, что эффекты ромашки тесно связаны с релаксацией, но этим эффект растения не ограничивается. В составе ромашки есть пробиотики, которые подпитывают кишечные бактерии и могут облегчить запоры и другое расстройство пищеварения. 

Напомним, что от здоровья кишечника зависит состояние нашего организма, поэтому нужно беречь и защищать этот орган от различных недугов. Китайские исследователи определили овощи, которые способны сократить риск развития рака кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание зачастую негативно сказываются на пищеварительной системе. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно, к примеру, разнообразив свой рацион. Специалисты назвали группу продуктов, которые способствуют правильной работе кишечника.


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Источник: https://www.wellandgood.com/gut-healthy-teas/
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