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Какие овощи помогут сократить риск развития рака кишечника

Исследователи из Китайского медицинского университета в Шэньяне рассказали, что луковые овощи способны снизить риск развития рака кишечника

29 апреля 2021, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий

От здоровья кишечника зависит состояние нашего организма, поэтому нужно беречь и защищать этот орган от различных недугов. Китайские исследователи определили овощи, которые способны сократить риск развития рака кишечника.

Какие овощи помогут сократить риск развития рака кишечника

Как предотвратить рак кишечника (фото из открытых источников)

Ученые провели эксперимент, участие в котором приняли более 1,6 тысячи человек. Результаты исследования показали, что у людей, чей рацион был обогащен луковыми овощами (луком-пореем, чесноком, луком-шалот) риск развития рака кишечника был ниже на 80% по сравнению с теми, кто ограничил потребление этих продуктов. 

До этого ученые также установили, что в составе луковых овощей есть активные соединения, которые защищают организм от появления других видов рака.

Автор исследования, доктор Китайского медицинского университета в Шэньяне, рассказал, что такие овощи усиливают защиту организма, поэтому они должны появляться в рационе часто. Способ их приготовления также играет немаловажную роль, например, в вареном луке полезных веществ и витаминов меньше, чем в свежем.

Напомним, что неправильное питание чаще всего становится причиной развития множества заболеваний, в том числе онкологических, поэтому тщательно следите за своим рационом. Врач Михаил Мяснянкин назвал простой способ, который поможет предотвратить рак желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что онкология – одна из самых актуальных проблем человечества, с которой, к сожалению, сталкивается все больше людей.

Врачи говорят, что можно предотвратить появление заболевания, но для этого важно следить за своим образом жизни, в частности, отказаться от некоторых привычек. От каких именно, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://actualnews.org/exclusive/278408-uchenye-lukovye-ovoschi-pomogut-sokratit-risk-raka-kishechnika.html
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