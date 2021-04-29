Какие овощи помогут сократить риск развития рака кишечника

От здоровья кишечника зависит состояние нашего организма, поэтому нужно беречь и защищать этот орган от различных недугов. Китайские исследователи определили овощи, которые способны сократить риск развития рака кишечника.

Как предотвратить рак кишечника (фото из открытых источников)

Ученые провели эксперимент, участие в котором приняли более 1,6 тысячи человек. Результаты исследования показали, что у людей, чей рацион был обогащен луковыми овощами (луком-пореем, чесноком, луком-шалот) риск развития рака кишечника был ниже на 80% по сравнению с теми, кто ограничил потребление этих продуктов.

До этого ученые также установили, что в составе луковых овощей есть активные соединения, которые защищают организм от появления других видов рака.

Автор исследования, доктор Китайского медицинского университета в Шэньяне, рассказал, что такие овощи усиливают защиту организма, поэтому они должны появляться в рационе часто. Способ их приготовления также играет немаловажную роль, например, в вареном луке полезных веществ и витаминов меньше, чем в свежем.

Напомним, что неправильное питание чаще всего становится причиной развития множества заболеваний, в том числе онкологических, поэтому тщательно следите за своим рационом. Врач Михаил Мяснянкин назвал простой способ, который поможет предотвратить рак желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что онкология – одна из самых актуальных проблем человечества, с которой, к сожалению, сталкивается все больше людей.

Врачи говорят, что можно предотвратить появление заболевания, но для этого важно следить за своим образом жизни, в частности, отказаться от некоторых привычек. От каких именно, узнайте в нашем материале.

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