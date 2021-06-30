Какие лакомства не причинят вред детским зубам

Каждый родитель переживает за состояние зубов своего ребенка, поэтому ограничивает в его рационе конфетки, шоколад и тортики. И это правильная позиция. Однако, стоматолог-ортодонт Нана Гезалова рассказала, какие лакомства все же можно давать детям, не переживая за здоровье зубов.

какие сладости можно детям / фото: pixabay

Специалист говорит, что нужно контролировать, сколько ребенок в день съедает конфет, пирожных, булочек, тортиков и даже сладкой газировки, поскольку частицы этих продуктов остаются на зубах и ими питаются микроорганизмы, населяющие ротовую полость. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют кислоту, которая может разрушить зубную эмаль и спровоцировать развитие кариеса.

Стоматолог рекомендует ограничить в рационе детей ириски, сдобные булочки и сосательные конфеты, потому что они быстрее и эффективнее остальных приклеиваются к поверхности зубов. А в газировке содержится много сахара и различных добавок, которые могут изменить кислотно-щелочной баланс полости рта, вызвав этим проблемы с зубами.

Что же можно есть? Нана Гезалова говорит, что в список лакомств, которые не так агрессивны, входит зефир, пастила, а также натуральный черный и молочный шоколад. Также стоит обратить внимание на леденцы с ксилитолом (полезным заменителем сахара), который угнетает вредные микроорганизмы в ротовой полости. Однако, во всем нужно знать меру, поэтому даже за этими сладостями в детском рационе нужно следить.

Напомним, что медики из США назвали самую опасную для здоровья человека сладость. Чтобы подтвердить это, врачи привели в пример мужчину, который умер, употребляя тот самый продукт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сладости можно есть на завтрак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!