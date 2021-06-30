Какие лакомства не причинят вред детским зубам

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Светлана Шкурупий
Каждый родитель переживает за состояние зубов своего ребенка, поэтому ограничивает в его рационе конфетки, шоколад и тортики. И это правильная позиция. Однако, стоматолог-ортодонт Нана Гезалова рассказала, какие лакомства все же можно давать детям, не переживая за здоровье зубов.
какие сладости можно детям / фото: pixabay
Специалист говорит, что нужно контролировать, сколько ребенок в день съедает конфет, пирожных, булочек, тортиков и даже сладкой газировки, поскольку частицы этих продуктов остаются на зубах и ими питаются микроорганизмы, населяющие ротовую полость. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют кислоту, которая может разрушить зубную эмаль и спровоцировать развитие кариеса.
Стоматолог рекомендует ограничить в рационе детей ириски, сдобные булочки и сосательные конфеты, потому что они быстрее и эффективнее остальных приклеиваются к поверхности зубов. А в газировке содержится много сахара и различных добавок, которые могут изменить кислотно-щелочной баланс полости рта, вызвав этим проблемы с зубами.
Что же можно есть? Нана Гезалова говорит, что в список лакомств, которые не так агрессивны, входит зефир, пастила, а также натуральный черный и молочный шоколад. Также стоит обратить внимание на леденцы с ксилитолом (полезным заменителем сахара), который угнетает вредные микроорганизмы в ротовой полости. Однако, во всем нужно знать меру, поэтому даже за этими сладостями в детском рационе нужно следить.
Напомним, что медики из США назвали самую опасную для здоровья человека сладость. Чтобы подтвердить это, врачи привели в пример мужчину, который умер, употребляя тот самый продукт.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сладости можно есть на завтрак.
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