Диетолог назвал сладости, которые можно есть на завтрак

Правильный завтрак является залогом крепкого здоровья, продуктивного дня, а еще — хорошего самочувствия. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, каким должен быть утренний прием пищи и стоит ли на завтрак употреблять сладости.

Какие сладости можно есть утром / Фото: Foxys_forest_manufacture / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Специалист отметил, что сахара — важный источник энергии, которая каждому нужна с утра, чтобы чувствовать прилив сил, бодрости и быстрее включиться в работу или учебу. Но стоит помнить, что сахара бывают разными.

Диетолог отметил, что полезнее получать сахар из свежих фруктов, ягод и овощей, потому что он отличается по своему воздействию на организм от сахара, который добавляет в продукты производитель. Но все же пару конфет врач говорит, что можно съесть на завтрак, никакого вреда от этого не случится, главное — вовремя остановиться.

Но завтрак не должен состоять из одних фруктов, ягод и овощей, ведь сахара, которые в них содержатся, являются простыми углеводами, дающими лишь "короткую сытость". А для правильного функционирования организму нужны все компоненты: белки, жиры и сложные углеводы.

По словам Андрея Бобровского, правильный утренний прием пищи должен состоять из зерновых, мясных или других белковых продуктов, овощей и фруктов.

Напомним, что врач-гастроэнтеролог Ирина Потянова назвала самый опасный вид завтрака. Оказалось, что если во время утреннего приема пищи употреблять только каши или другие углеводы, то можно "заработать" диабет и нарушения пищеварения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после пробуждения не стоит сразу бежать за чашкой кофе, а необходимо нормально и полноценно позавтракать. Лучше всего это сделать на протяжении 2 часов после сна.

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