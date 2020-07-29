Врач назвала самый опасный вид завтрака

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Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова назвала самый опасный вид завтрака. Оказалось, что если во время утреннего приема пищи употреблять только каши или другие углеводы, то можно "заработать" диабет, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и лишний вес. Об этом сообщает MedikForum.

Потянова предостерегла от употребления на завтрак нецельнозерновых каш (к примеру, овсянки быстрого приготовления, манной каши), выпечки, сладостей, белого хлеба. По ее словам, такой завтрак способствует резкому росту уровня глюкозы в крови, а ответной реакцией организма станет усиленная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, что ведет к значительному сокращению концентрации глюкозы и вызывает опасные состояния.

"Появляется ощущение голода, слабости, поскольку мозгу не хватает сахара. Дальше начинаются качели: вы утоляете голод, уровни глюкозы и инсулина снова поднимаются. Если такой цикл повторяется в течение дня снова и снова, это приводит к развитию углеводной зависимости", - подчеркнула врач.

Подобные колебания уровня глюкозы оказывают огромную нагрузку на поджелудочную железу и запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут разнообразить завтрак.

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