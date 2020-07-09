Какие продукты помогут разнообразить завтрак

Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Завтрак - важный прием пищи, который обеспечивает нас энергией на весь день. Многие люди на завтрак, как правило, едят яичницу или овсяную кашу. Но можно разнообразить утренний рацион более питательными и вкусными блюдами. На своей страничке в Instagram врач-диетолог Ольга Декер рассказала, что можно приготовить утром.

Специалист представила несколько вариантов сбалансированных завтраков, которые насыщают организм витаминами и полезными веществами.

Итак, утром вы можете съесть 2 сырника + 5 грамм меда + 80 г греческого йогурта + 2 киви;

- 135 г гречневой каши + 7 г сливочного масла + 1 куриное вареное яйцо + пшенично-овсяный хлебец + 35 г легкого сыра (15%);

- 2 помидора + 2 яйца + 20 г тертого сыра + 190 г зелени (укроп, петрушка) + 2 шт. зернового хлеба. Яйца вбейте в помидор, заранее очистив его от сердцевины, добавьте соль и отправьте в духовку на 15 минут, после этого посыпьте сыром и зеленью;

- 45 г крупы Геркулес в сухом виде + 115 мл молока + 80 г малины. Сварите кашу на молоке и добавьте в нее ягод или фруктов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки люди чаще всего совершают во время завтрака.

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