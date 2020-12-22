Ученые назвали самую опасную сладость для человека

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Мокрик Анастасия
Медики из США
назвали самую опасную для здоровья человека сладость. Чтобы подтвердить это, врачи привели в пример мужчину, который умер, употребляя тот самый продукт. Об этом информирует ВВС.
ФОТО: Из открытых источников
Так, в одном из штатов мужчина, имя которого медики предпочли не называть, умер в возрасте 54 лет от употребления лакрицы. Это конфеты черного цвета, в основу которых входит корень солодки. К слову, В России из этого корня делают сироп от кашля. На вкус лакричные конфеты кисло-солёные, а их вид не оставляет никого равнодушным к тому, чтобы их попробовать.
По информации
медиков, мужчина ел около полутора пакетов черной лакрицы каждый день. В один
из дней у него внезапно остановилось сердце, когда он находился в ресторане
быстрого питания. Отмечается, что у него не было никаких проблем со здоровьем.
Описывая данный трагический случай в Медицинском журнале Новой Англии ученые отметили, что глицирризиновая кислота, содержащаяся в лакрице, привела к смерти мужчины. Именно эта кислота способна вызвать в организме человека гипертонию, аритмию и почечную недостаточность. Всё перечисленное было в итоге у погибшего.
Не менее опасными являются сладкие газированные напитки. Исследования показали, что люди, употребляющие такие напитки, как правило, весят больше тех, кто их не пьет. Это связано с тем, что сладкая вода вовсе не утоляет чувство голода, позволяя быстро набирать большое количество калорий. Это способствует увеличению веса.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что специалисты назвали чай, который продлевает жизнь, а также о том, что будет с вашим организмом, если вы каждый день будете пить кофе.
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