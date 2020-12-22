Ученые назвали самую опасную сладость для человека

Медики из США назвали самую опасную для здоровья человека сладость. Чтобы подтвердить это, врачи привели в пример мужчину, который умер, употребляя тот самый продукт. Об этом информирует ВВС.

ФОТО: Из открытых источников

Так, в одном из штатов мужчина, имя которого медики предпочли не называть, умер в возрасте 54 лет от употребления лакрицы. Это конфеты черного цвета, в основу которых входит корень солодки. К слову, В России из этого корня делают сироп от кашля. На вкус лакричные конфеты кисло-солёные, а их вид не оставляет никого равнодушным к тому, чтобы их попробовать.

По информации медиков, мужчина ел около полутора пакетов черной лакрицы каждый день. В один из дней у него внезапно остановилось сердце, когда он находился в ресторане быстрого питания. Отмечается, что у него не было никаких проблем со здоровьем. За несколько недель до смерти американец как раз стал употреблять эти конфеты, вместо тех сладостей, что ел раньше. Медики уверены, что в его смерти виноват именно этот продукт. В связи с этим они настоятельно не рекомендуют людям употреблять в пищу такую сладость как лакрица.

Описывая данный трагический случай в Медицинском журнале Новой Англии ученые отметили, что глицирризиновая кислота, содержащаяся в лакрице, привела к смерти мужчины. Именно эта кислота способна вызвать в организме человека гипертонию, аритмию и почечную недостаточность. Всё перечисленное было в итоге у погибшего.

Не менее опасными являются сладкие газированные напитки. Исследования показали, что люди, употребляющие такие напитки, как правило, весят больше тех, кто их не пьет. Это связано с тем, что сладкая вода вовсе не утоляет чувство голода, позволяя быстро набирать большое количество калорий. Это способствует увеличению веса.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что специалисты назвали чай, который продлевает жизнь, а также о том, что будет с вашим организмом, если вы каждый день будете пить кофе.

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