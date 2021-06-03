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Какие две привычки влияют на здоровье сильнее других

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие две привычки сильнее других влияют на состояние здоровья

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий

На организм человека огромное влияние имеют определенные привычки, они могут быть как полезные, так и вредные. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвали две из них, которые сильнее других влияют на состояние здоровья.

Какие две привычки влияют на здоровье сильнее других

привычки, которые сильно влияют на здоровье (фото из открытых источников)

Специалист выделила одну пагубную привычку — курение. По ее словам, пристрастие к табаку серьезно вредит организму, в частности способно вызвать три основных заболевания: хронический бронхит, коронарную болезнь сердца и онкологию (рак легких, рак гортани, рак пищевода, рак толстого кишечника и мочевого пузыря). При чем, риск появления этих заболеваний возрастает от 50 до 80% у курильщиков. 

Кроме того, курение вызывает повышение артериального давления и частоты сердцебиений, а окись углерода — недостаточность сердечной деятельности.

А вторая привычка — питье воды. Она является одной из самых важных и полезных для организма, поскольку для хорошего самочувствия человеку важно поддерживать свой водный баланс. Утром не забывайте выпивать натощак стакан теплой воды, чтобы запустить обменные процессы, нормализовать выработку и циркуляцию желчи, которая борется с болезнетворными микроорганизмами.

Напомним, что у многих женщин есть определенные пищевые привычки, которые не только вредят фигуре, но и негативно отражаются на здоровье всего организма. И от них нужно срочно избавляться. О чем идет речь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, но не все продукты одинаково полезны для организма. Есть такие, регулярное употребление которых постепенно подрывает наше здоровье. Диетолог Даниэла Креля отметила, что нужно пересмотреть свой рацион и исключить из него привычные продукты, способные навредить организму. Что попало в этот список?


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/119995-endokrinolog-pavlova-na-zdorove-silnee-drugih-vliyayut-dve-privychki.html
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