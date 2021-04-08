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Какие женские пищевые привычки могут погубить здоровье

Эксперты назвали пищевые привычки, которые могут навредить самочувствию женщин

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

У многих женщин есть определенные пищевые привычки, которые не только вредят фигуре, но и негативно отражаются на здоровье всего организма. И от них нужно срочно избавляться. О чем идет речь?

Какие женские пищевые привычки могут погубить здоровье

Вредные пищевые привычки у женщин / Фото: Getty Images/Westend61

Есть стоя или на ходу

Согласитесь, что часто женщины перекусывают на ходу или в перерыве между работой, и это сложно назвать полноценным, а тем более правильным приемом пищи. Оказывается, что важную роль играет и то, в какой позе мы едим. Диетолог Лорен Харрис-Пинкус отметила, что когда мы принимаем пищу на ходу и в спешке, то организм не успевает отреагировать на ее прием и сфокусироваться на этом процессе. 

Доедать за ребенком

Эксперт говорит, что часто мамочки доедают за своими детьми, ведь не хочется выкидывать еду, а малыши редко доедают все дочиста. И таким образом, у женщины формируется эта вредная привычка, которая мешает ей похудеть после родов.

Есть не по графику

Неправильный режим питания серьезно вредит организму, потому что вы пропускаете завтрак, обед у вас проходит быстро, и возможно, на бегу, а поэтому основная нагрузка на пищеварение приходится на ужин. В итоге вы съедаете всего понемногу, но пользу получаете минимальную. Заведите себе привычку готовить заранее полезные перекусы: морковную или огуречную соломку, йогурт, фрукты

Есть на ночь

Ночные сытные перекусы, конечно же, вредят и фигуре, и здоровью в целом. Причем организм очень быстро привыкает к тому, что вы едите не утром, а на ночь. В итоге такой режим питания отражается буквально на всем: качестве сна, уровне стресса, самочувствию. А если к холодильнику пробраться под покровом ночи, то еще и на состоянии зубов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки мешают начать здоровый образ жизни.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/nazvany-10-pishevykh-privychek-kotorye-gubyat-zhenskoe-zdorove/
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