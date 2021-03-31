Какие привычки мешают начать здоровый образ жизни

Многие люди хотят придерживаться правильного образа жизни, чтобы чувствовать себя молодыми и энергичными, но далеко не у всех это получается. А все потому, что нам мешают определенные привычки. В чем же дело?

Здоровый образ жизни (фото из открытых источников)

Организм мало отдыхает

Правильно распределяйте свое время, чтобы его хватало и на работу, и на отдых. Не нужно круглыми сутками работать, чтобы эмоционально выгорать или до утра смотреть сериалы. Вашему организму нужен полноценный отдых, чтобы восстановить сил, а когда их нет, то он и не хочет следовать здоровым привычкам. После 4-5 часов сна обычно нет ни энергии, ни мотивации для того, чтобы сделать зарядку и приготовить полезный завтрак.

Слишком много говорите о своих планах

Есть люди, которые все время говорят о своих планах, например, что начнут бегать каждый день, но так и не выполняют своего обещания. А все потому, что постоянно об этом рассказывая, наш мозг играет с нами злую шутку, заставляя нас чувствовать себя так, будто такая привычка уже сформирована. В такой ситуации, даже понимая, что реальная работа еще не выполнена, найти мотивацию бывает очень сложно. Вместо того чтобы делиться тем, что вы хотите делать, рассказывайте о своих реальных достижениях и маленьких победах, которые будут мотивировать двигаться дальше.

Ставите нереальные цели

Нередко наши планы не находят реализации именно потому, что мы ожидаем от себя слишком многого. Позитивный настрой важен, но также необходимо помнить, что у каждого бывают плохие дни и даже недели. Короче говоря, планируя переход на здоровый образ жизни, стоит учитывать, что идти предстоит не по гладкой тропе, а по тернистому пути.

Пренебрегаете расписанием

Если хотите четко следовать правильному режиму дня, тогда сформируйте его заранее, чтобы не держать в голове, что вы должны сегодня съесть и какой комплекс упражнений выполнить. Без четкого расписания вы постоянно будете менять свой график действий, срываться, разочаровываться и все бросать.

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