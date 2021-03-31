logo
Русский Українська

BTC/USD

59189.09

ETH/USD

1845.52

LTC/USD

194.32

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какие привычки мешают начать здоровый образ жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие привычки мешают начать здоровый образ жизни

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди хотят придерживаться правильного образа жизни, чтобы чувствовать себя молодыми и энергичными, но далеко не у всех это получается. А все потому, что нам мешают определенные привычки. В чем же дело?

Какие привычки мешают начать здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни (фото из открытых источников)

Организм мало отдыхает

Правильно распределяйте свое время, чтобы его хватало и на работу, и на отдых. Не нужно круглыми сутками работать, чтобы эмоционально выгорать или до утра смотреть сериалы. Вашему организму нужен полноценный отдых, чтобы восстановить сил, а когда их нет, то он и не хочет следовать здоровым привычкам. После 4-5 часов сна обычно нет ни энергии, ни мотивации для того, чтобы сделать зарядку и приготовить полезный завтрак.

Слишком много говорите о своих планах

Есть люди, которые все время говорят о своих планах, например, что начнут бегать каждый день, но так и не выполняют своего обещания. А все потому, что постоянно об этом рассказывая, наш мозг играет с нами злую шутку, заставляя нас чувствовать себя так, будто такая привычка уже сформирована. В такой ситуации, даже понимая, что реальная работа еще не выполнена, найти мотивацию бывает очень сложно. Вместо того чтобы делиться тем, что вы хотите делать, рассказывайте о своих реальных достижениях и маленьких победах, которые будут мотивировать двигаться дальше.

Ставите нереальные цели

Нередко наши планы не находят реализации именно потому, что мы ожидаем от себя слишком многого. Позитивный настрой важен, но также необходимо помнить, что у каждого бывают плохие дни и даже недели.  Короче говоря, планируя переход на здоровый образ жизни, стоит учитывать, что идти предстоит не по гладкой тропе, а по тернистому пути. 

Пренебрегаете расписанием

Если хотите четко следовать правильному режиму дня, тогда сформируйте его заранее, чтобы не держать в голове, что вы должны сегодня съесть и какой комплекс упражнений выполнить. Без четкого расписания вы постоянно будете менять свой график действий, срываться, разочаровываться и все бросать. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названо семь бюджетных продуктов для здорового питания. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lisa.ru/zdorovye/684162-privychki-kotorye-meshayut-tebe-vesti-zdorovyj-obraz-zhizni/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ