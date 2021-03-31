Названо семь бюджетных продуктов для здорового питания

Для того чтобы придерживаться основ правильного питания, необязательно тратить большую часть суммы на приемы пищи. На самом деле, переход на здоровое питание, наоборот, позволит вам экономить, потому что вы откажитесь от вредных продуктов.

Бюджетные продукты (фото из открытых источников)

Эксперт по питанию Зинаида Медведева рассказала, какими бюджетными, но полезными продуктами стоит обогатить свой рацион. Итак, в этот список вошли: курица или рыба, сухие бобы, гречка, овощи, куркума и растительное масло.

Диетолог отметила, в составе курицы много легкоусвояемого белка и витаминов, а рыба богата на полезные ненасыщенные жиры и фосфор. И если вы предпочитаете больше второй вариант, то лучше всего покупать в магазине замороженную, а не охлажденную рыбу.

Еще один универсальный продукт — куриные яйца. Они содержат много белка, антиоксидантных веществ, а также витаминов А, D, Е и группы В. Яйца можно использовать не только для завтрака, но и для многих других правильных блюд.

Также эксперт советует добавить в свой рацион сухие бобы (красную и белую фасоль, чечевицу, сою и т.д.), потому что они положительно действуют на организм, в частности пищеварение, а также регулируют уровень сахара в крови.

Следующим продуктом является гречка, в нем много витаминов, органических кислот и микроэлементов, а еще она низкокалорийная, поэтому присутствует практически во всех диетах. Гречку можно подать как кашу или гарнир.

Что касается овощей, то эксперт выделила среди остальных капусту, свеклу, морковь и лук, а заправлять салаты порекомендовала растительным маслом. Кроме того, придавать изысканный вкус своим блюдам можно с помощью куркумы, в составе которой есть мощный антиоксидант и другие ценные вещества, помогающие избавиться от воспалений в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем можно заменить дорогие продукты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!