Экономия с пользой: чем заменить дорогие продукты

BTC/USD
56173.09
ETH/USD
1711.19
LTC/USD
194.80
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Чем заменить дорогие продукты (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что много витаминов и ценных минералов содержится не только в авокадо,
устрицах или лососе. У этих продуктов также есть более дешевые, но не
менее полезные аналоги. Главное, чтобы рацион включал в себя белки, жиры, углеводы,
а также микронутриенты — вот ключ к здоровому телу, которое не запасает жира.
Тыквенные семечки
вместо авокадо
Все
наслышаны о пользе авокадо. В его составе много жирных кислот, антиоксидантов и
других ценных микроэлементов. Но не менее богатый состав и у тыквенных семечек.
Они насыщены витаминами А, С, Д, Е, а также железом, фосфором, магнием. В тыквенных семечках очень много цинка, который борется с раковыми
клетками. По словам эксперта, 30 граммов семечек заменят вам 50 граммов
авокадо.
Нут вместо киноа
Начнем
с того, что нут обходит киноа по составу белка. Он также не содержит
глютена, богат клетчаткой и полезными кислотами. Из нута получается много
вкусных и насыщенных блюд. Он улучшает пищеварение.
Черная смородина
вместо голубики
Диетолог
говорит, что черная смородина намного полезнее голубики, потому что в ней больше витамина С, который укрепляет иммунитет, а также кальция, калия,
фосфора и других микроэлементов. Еще ягода богата клетчаткой и антиоксидантами.
Кунжут вместо чиа
Семена
чиа относят к суперфудам — продуктам с большой концентрацией витаминов и
полезных веществ. По словам эксперта, чиа вполне можно заменить кунжутом,
потому что его семена богаты белками, жирами, витаминами. Их употребление
снижает уровень "плохого" холестерина в крови и способствует нормализации
давления.
Свекольный сахар
вместо тростникового
На
самом деле нет никакой разницы в калорийности между свекольным сахаром и
тростниковым. Последний везут из тропиков, свекольный же выращивают в наших
краях. Но лучше выбирать неочищенный коричневый свекольный сахар.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие белковые продукты можно есть на ночь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости