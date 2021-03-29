Экономия с пользой: чем заменить дорогие продукты

Рацион должен быть разнообразным и правильно сбалансированным, но для этого необязательно покупать дорогие продукты. Тренер-диетолог Александра Сваровски рассказала, чем их можно заменить с максимальной пользой для здоровья.



Чем заменить дорогие продукты (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что много витаминов и ценных минералов содержится не только в авокадо, устрицах или лососе. У этих продуктов также есть более дешевые, но не менее полезные аналоги. Главное, чтобы рацион включал в себя белки, жиры, углеводы, а также микронутриенты — вот ключ к здоровому телу, которое не запасает жира.

Тыквенные семечки вместо авокадо

Все наслышаны о пользе авокадо. В его составе много жирных кислот, антиоксидантов и других ценных микроэлементов. Но не менее богатый состав и у тыквенных семечек. Они насыщены витаминами А, С, Д, Е, а также железом, фосфором, магнием. В тыквенных семечках очень много цинка, который борется с раковыми клетками. По словам эксперта, 30 граммов семечек заменят вам 50 граммов авокадо.

Нут вместо киноа

Начнем с того, что нут обходит киноа по составу белка. Он также не содержит глютена, богат клетчаткой и полезными кислотами. Из нута получается много вкусных и насыщенных блюд. Он улучшает пищеварение.

Черная смородина вместо голубики

Диетолог говорит, что черная смородина намного полезнее голубики, потому что в ней больше витамина С, который укрепляет иммунитет, а также кальция, калия, фосфора и других микроэлементов. Еще ягода богата клетчаткой и антиоксидантами.

Кунжут вместо чиа

Семена чиа относят к суперфудам — продуктам с большой концентрацией витаминов и полезных веществ. По словам эксперта, чиа вполне можно заменить кунжутом, потому что его семена богаты белками, жирами, витаминами. Их употребление снижает уровень "плохого" холестерина в крови и способствует нормализации давления.

Свекольный сахар вместо тростникового

На самом деле нет никакой разницы в калорийности между свекольным сахаром и тростниковым. Последний везут из тропиков, свекольный же выращивают в наших краях. Но лучше выбирать неочищенный коричневый свекольный сахар.

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