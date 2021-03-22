Пять белковых продуктов, которые можно есть на ночь

Если вы следите за своей фигурой, но вам сложно бороться с приступами ночного голода, тогда эксперты советуют обратить внимание на продукты, в составе которых есть "легкий" белок, придающий насыщения и не вредящий фигуре.

какие белковые продукты можно есть вечером / фото: depositphotos

Творог

Белок содержится во всех молочных продуктах, в том числе и в твороге, но в его составе нет жиров и углеводов, поэтому он подходит для ночного перекуса. Также в продукте отсутствуют животные волокна, а потому переваривается он быстро, а еще легко усваивается.

Фасоль

В бобовых самое высокое содержание белка среди растений. По соотношению углеводов и белка для ночного перекуса лучше всего подойдет фасоль. Если она консервированная, лучше будет взять ее без соусов и добавок. Стоит знать, что красная фасоль диетичнее белой.

Нут

Отличный вариант для вечернего перекуса, потому что нут богат на растительные жиры и белки. Этот продукт поможет надолго сохранить чувство сытости.

Орехи

Еще один полезный источник белка и полезных жиров. Помимо этого, в составе орехов много витаминов, антиоксидантов и ценных для организма микроэлементов. Перед сном эксперты советуют употреблять фундук или миндаль.

Брокколи

Это один из самых полезных овощей. Из брокколи можно приготовить вкусный и питательный крем-суп или же просто отварить и подать вместе с гарниром. В любом случае блюдо содержит много белка и мало калорий, поэтому подойдет для вечерней трапезы.

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