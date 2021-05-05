Привычные продукты, которые «отравляют» организм

Правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, но не все продукты одинаково полезны для организма. Есть такие, регулярное употребление которых постепенно подрывает наше здоровье.

Какие продукты отравляют наш организм / фото: goodfon

Диетолог Даниэла Креля отметила, что нужно пересмотреть свой рацион и исключить из него привычные продукты, способные навредить организму. Что попало в этот список?

Обработанные мясные продукты

Специалист рекомендует ограничить употребление мясных полуфабрикатных изделий, предназначенных для приготовления (обычно жарки), потому что они довольно коварные, чем могут показаться на первый взгляд. В таких продуктах, по словам эксперта, содержится много соли и других веществ, которые при нагревании образовывают канцерогены, провоцирующие появления серьезных заболеваний, в частности рака.

Консервированные продукты

Диетолог говорит, что внутреннее покрытие консервной банки содержит бисфенол А, который попадает в продукт, а потом и в организм. Это вещество способно нарушить гормональный баланс и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Выпечка

Такими продуктами также не стоит увлекаться, потому что в составе выпечки может содержаться пальмовое масло, содержащее канцерогенные загрязнители (например, 3-монохлорпропандиол эфир жирной кислоты). Лучше хлебобулочные изделия выпекать самостоятельно.

Чипсы, картофель фри и другие крахмалистые горячие продукты

Опираясь на результаты исследования, эксперт отметила, что регулярное употребление этих продуктов увеличивает риск смерти в два раза. Дело в том, что в их составе много соли, жира и других веществ, которые вредят работе сердечно-сосудистой системе. Плюс ко всему, они могут содержать акриламид — химическое вещество, которое образуется в пищевых продуктах во время обработки пищи при высокой температуре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как помочь организму справиться с алкогольным отравлением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!