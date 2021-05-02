Как помочь организму справиться с алкогольным отравлением

Многие люди могут столкнуться с отравлением и резким ухудшением самочувствия после празднования Пасхи, которая в этом году совпала с майскими праздниками. Если вы переборщили с алкоголем, психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал, как нужно "спасать" свой организм.

Как помочь организму при алкогольном отравлении / Фото: kleo.ru

Иногда человек не может правильно рассчитать свою дозировку алкоголя, поэтому возникает отравление, сопровождающее разными симптомами: покраснением на лице, угнетением жизненно важных функций (нарушается функция сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системы и мозговой деятельности), появляются диспепсические расстройства (тошнота, диарея, повышенная сонливость).

В случае небольшой передозировки алкоголем эксперт советует больше спать и пить много жидкости (лучше простой воды).

При ощущении признаков сильного алкогольного отравления врач советует выпить кефир, бульон или съесть суп. Попробовать нормализовать состояние можно и с помощью аскорбиновой, янтарной или лимонной кислоты, которые ускорят обменные процессы в организме. Однако при язвенной болезни желудка, например, такое лечение от похмелья не стоит применять.

Эксперт отметил, что очищать организм нужно в случаях, когда алкогольное отравление наступило остро. На фоне употребления спиртных напитков могут быть и дополнительные пищевые отравления. Если оно тяжелое, врач советует незамедлительно вызвать "скорую помощь".

Напомним, что аллергия на алкоголь – ситуация весьма досадная и очень распространенная. Вызвать ее может как сам спирт, так и другие составляющие напитка. Как определить, что вы не "дружите" с алкоголем?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван самый опасный алкогольный напиток.

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