logo
Русский Українська

BTC/USD

56785.26

ETH/USD

2965.75

LTC/USD

270.50

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как помочь организму справиться с алкогольным отравлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Как помочь организму справиться с алкогольным отравлением

Психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал, как помочь организму справиться с алкогольным отравлением

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди могут столкнуться с отравлением и резким ухудшением самочувствия после празднования Пасхи, которая в этом году совпала с майскими праздниками. Если вы переборщили с алкоголем, психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал, как нужно "спасать" свой организм. 

Как помочь организму справиться с алкогольным отравлением

Как помочь организму при алкогольном отравлении / Фото: kleo.ru

Иногда человек не может правильно рассчитать свою дозировку алкоголя, поэтому возникает отравление, сопровождающее разными симптомами: покраснением на лице, угнетением жизненно важных функций (нарушается функция сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системы и мозговой деятельности), появляются диспепсические расстройства (тошнота, диарея, повышенная сонливость).

В случае небольшой передозировки алкоголем эксперт советует больше спать и пить много жидкости (лучше простой воды). 

При ощущении признаков сильного алкогольного отравления врач советует выпить кефир, бульон или съесть суп. Попробовать нормализовать состояние можно и с помощью аскорбиновой, янтарной или лимонной кислоты, которые ускорят обменные процессы в организме. Однако при язвенной болезни желудка, например, такое лечение от похмелья не стоит применять.

Эксперт отметил, что очищать организм нужно в случаях, когда алкогольное отравление наступило остро. На фоне употребления спиртных напитков могут быть и дополнительные пищевые отравления. Если оно тяжелое, врач советует незамедлительно вызвать "скорую помощь".

Напомним, что аллергия на алкоголь – ситуация весьма досадная и очень распространенная. Вызвать ее может как сам спирт, так и другие составляющие напитка. Как определить, что вы не "дружите" с алкоголем?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван самый опасный алкогольный напиток.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ