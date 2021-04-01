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Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

В этом напитке много красителей и вкусовых добавок

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают о том, что алкогольные напитки в большом количестве очень сильно вредят организму, но не у всех людей получается полностью отказаться от употребления спиртного. Однако, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рекомендуется отказаться хотя бы от одного, который, по его мнению, считается самым вредным.

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Назван самый опасный алкогольный напиток (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что самыми опасными для здоровья являются коктейли, потому что в их составе разные виды алкоголя, много вкусовых добавок и красителей. Алкогольные коктейли делают большей частью на основе крепких видов алкогольных напитков (джина, виски или рома), в последнее время набирают популярность коктейли на базе водки и текилы. Если ими злоупотреблять, то утром будет болеть не только голова, но и весь организм. 

Также нарколог рассказал о пиве. По его словам, оно также наносит вред здоровью, потому что на большинстве предприятий его производят из концентрата. 

А вот самыми безопасными, по мнению эксперта, являются напитки, которые получают путем естественного брожения виноградных соков. Крепость вин может варьироваться от 9 до 14 оборотов, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма.

Напомним, что психиатр-нарколог Алексей Казанцев поделился способом, который помогает снизить вред от употребления алкогольных напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что некоторыми напитками нельзя злоупотреблять, потому что они влияют на уровень сахара в крови и могут вызвать проблемы со здоровьем. Врачи назвали несколько видов алкоголя, способных снизить его до опасного уровня.


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Источник: https://ria.ru/20210331/alkogol-1603569218.html
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