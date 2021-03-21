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Как снизить вред от алкоголя: нарколог назвал способ

Алкоголь в больших количествах вредит здоровью

сегодня, 23:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Алкоголь для многих — незаменимый атрибут веселья. Хорошо это или плохо — каждый решает самостоятельно. Однако нужно помнить, что в больших количествах алкоголь разрушительно влияет на все наши жизненно важные системы и органы. Возможно ли минимизировать его вред для организма?

Как снизить вред от алкоголя: нарколог назвал способ

Как снизить вред от употребления алкоголя (фото из открытых источников)

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что многие люди неправильно употребляют алкогольные напитки, поэтому у них утром может быть похмелье.

Чтобы снизить вред от спиртного, в первую очередь необходимо поддерживать водный баланс в организме. То есть, после употребления любого алкоголя (1 кружки, 1 рюмки, 1 бокала) нужно сделать глоток другой жидкости, лучше всего обычной воды.

Это необходимо, поскольку алкоголь нарушает водно-элетролитный баланс, вызывает обезвоживание, выводит из организма калий, магний и натрий. 

Врач подчеркнул, что запивать или смешивать алкоголь и сладкие газированные напитки — большая ошибка. Дело в том, что они усиливают опьянение и могут спровоцировать головную боль.

Нарколог отметил, что, если не хотите запивать алкоголь, например, водой, тогда просто добавьте в свой напиток кусочки льда, как это делают американцы. Лёд поможет уменьшить концентрацию крепкого алкоголя

Казанцев добавил, что самый надежный способ исключить вред от спиртного – это вовсе отказаться от употребления таких напитков.

Напомним, что многие люди смешивают алкогольные напитки с энергетиками, не задумываясь о том, насколько пагубно это может отразиться на их организме. Почему так делать не стоит, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой алкоголь меньше вредит здоровью.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210319/narkolog-1601817927.html
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