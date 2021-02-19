Почему не следует смешивать алкоголь с энергетиком

Многие люди смешивают алкогольные напитки с энергетиками, не задумываясь о том, как это пагубно может отразиться на организме. Эксперты рассказали, почему стоит избегать таких экспериментов.

алкоголь и энергетик (фото из открытых источников)

По словам врачей, в принципе стоит отказаться от регулярного употребления спиртных напитков и энергетиков, потому что они нарушают работу многих систем и внутренних органов. Известно, что после выпитого алкоголя человека клонит в сон, а если он смешивает его с энергетиком, который, наоборот, придает бодрости и повышает концентрацию внимания, то организм может запутаться.

Специалисты говорят, что такой эксперимент приведет к том, что человек будет употреблять больше алкоголя, чем обычно, потому что такая смесь может вызвать привыкание и сильно навредить здоровью. В первую очередь, будет серьезно страдать работа сердечно-сосудистой системы, потому что оба напитка имеют разное влияние на кровяное давление и сочетание может запутать вашу внутреннюю систему.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что смесь алкоголя и энергетика приводит к опасным изменениям диаметра кровеносного сосуда. Расширение сосуда до употребления энергетического напитка составляло в среднем 5,1%, а впоследствии изменилось до 2,8%, что может увеличить риск острого нарушения функции сосудов.

Еще одно исследования показало, что такая смесь приводит к скачкам артериального давления, что в свою очередь повышает нагрузку на сердце. Кроме того, в энергетиках много сахара и других вредных веществ, которые могут нарушить пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что произойдет с сердцем, если часто пить энергетики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!