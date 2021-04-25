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Какие признаки указывают, что у вас аллергия на алкоголь

Эксперты назвали признаки, по которым можно определить, есть ли у человека аллергия на алкоголь

сегодня, 21:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Аллергия на алкоголь – штука весьма досадная и довольно распространенная и вызвать ее может как сам спирт, так и другие составляющие напитка. Как определить, что вы не "дружите" с алкоголем?

Какие признаки указывают, что у вас аллергия на алкоголь

аллергия на алкоголь (фото из открытых источников)

Высыпания

Аллергическая реакция на спирт может носить тяжелую форму – проявляться анафилаксией, затрудненным дыханием, болью в животе, сыпью или даже потерей сознания. Появление высыпаний должно стать "тревожным" звоночком, после которого алкоголь нужно полностью исключить.

Учащенное сердцебиение

Если после употребления алкоголя ваше сердце начинает биться быстрее и вы начинаете потеть, это значит, что организм не может правильно его метаболизировать. В таких случаях, вы можете ощутить легкое головокружение и дискомфорт.

Отеки

Набухания рук, лица и других частей тела после употребления алкоголя тоже является признаком неблагоприятной реакции организма на алкоголь. В большинстве случаев отекают губы и язык.

Диарея и тошнота

Если после 1-2 бокалов вина или другого алкогольного напитка вас начинает тошнить, появляются нарушения желудочно-кишечного тракта, то это серьезный повод задуматься. Возможно, вам с алкоголем не по пути.

Хрипы в груди

Этот симптом более редкий и почти никогда не связывается с алкоголем, но хрипы, кашель и затрудненное дыхание тоже могут быть признаком аллергии. Особенно выраженными такие признаки будут у тех людей, страдающих астмой.

Напомним, что поддельный алкоголь может содержать опасные для жизни субстанции в разных пропорциях. Чтобы не расплачиваться здоровьем, при выборе алкоголя используйте несколько правил.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали алкоголь, который положительно влияет на работу сердца.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/5-telltale-signs-you-are-allergic-to-alcohol/articleshow/75145239.cms
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