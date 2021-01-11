Какие болезни могут быть у людей, которые постоянно мёрзнут

Люди, которые мерзнут даже когда в квартире или на улице тепло или же даже жарко, могут не догадываться о своих болезнях. По мнению терапевта Оксаны Морозовой, такое состояние может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Чувство постоянного холода может быть симптомом сразу нескольких болезней - фото: из открытых источников

За терморегуляцию отвечают гормоны. В случае, если их уровень не в норме, а снижен, тогда человеку становится всегда холодно. Кроме того, на постоянное чувство холода может влиять и пониженное давление (гипертония). Это связано с более медленной циркуляцией крови. Также, люди страдающие болезнью Рейно, могут часто испытывать чувство холода.

Постоянное замерзание может вызывать анемия, которая появляется при низком гемоглобине. Основной причиной снижения уровня гемоглобина является плохое и несбалансированное питание. Сосудистые нарушения тоже могут привести к постоянному чувству холода в конечностях. Подобные нарушения в основном вызваны атеросклерозом, а также курением.

Кроме того Оксана Морозова объяснила, что состояние зябкости может свидетельствовать об инфекционном заболевании. Однако некоторые из них могут протекать в практически незаметной форме. Один лишь признак может её выдать – это постоянный озноб.

Терапевт заявила, что очень важно вовремя обратиться к врачу, если вдруг вы стали замечать за собой постоянное чувство холода в конечностях. Ведь, возможно, вам просто не хватает витаминов, а может быть начала развиваться какая-то болезнь.

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