5 способов улучшить зрение без медицинского вмешательства

Проблемы с глазами обычно появляются у людей с возрастом. Впрочем сейчас все чаще на глазные болезни жалуются и представители молодого поколения — из-за постоянной работу с компьютером и другими гаджетами. Для того, чтобы немного улучшить состояние ваших глаз, можно попробовать выполнять при необходимости несколько простых упражнений.

О состоянии глаз следует заботиться. Фото из открытых источников

Пальминг

Это легкое упражнение, которое помогает снять напряжение с глаз. Потрите ладони друг о друга, чтобы их согреть. Затем положите ладонь на глаза на несколько секунд и повторите процедуру 5-7 раз подряд.

Вращение глазами



Это упражнение еще проще. Начните с обороты глазами по часовой стрелке в течение нескольких минут. Впоследствии сделайте перерыв и вращайте глазными яблоками в противоположную сторону. Такие действия следует повторить 5 раз.

Перефокусировка

Если ваша работа связана с постоянным сидением за экраном гаджета, это упражнение для вас. Временами отводите взгляд от экрана и фокусируйтесь на любом из предметов, находящихся вдали от вас. Затем посмотрите на свою ладонь, после чего снова начните рассматривать удаленный предмет. Тоже повторяется 5 раз.

"Моргалки"

Конечно, мы постоянно моргаем, это естественно. Но для выполнения этого упражнения вам понадобится пустая стена. Сначала закройте глаза на 2 секунды, затем откройте и, глядя на стену перед собой, быстро моргайте в течение 5 секунд. Повторите 5-7 раз.

Правило "20-20-20"

Работая за компьютером, не забывайте иногда отвлекаться. Это следует делать каждые 20 минут, глядя на предмет, находящийся на расстоянии 20 футов (чуть более 6 метров), в течение 20 секунд.

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