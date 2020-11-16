Некоторые люди с самого детства могут столкнуться с проблемой близорукости — когда вблизи они видят хорошо, а вдаль, наоборот, плохо.

Правда ли что к старости у близоруких людей улучшается зрение. Фото: unsplash

Самая главная причина данной проблемы — увеличенное в длину глазное яблоко, утверждают специалисты. В такой ситуации нарушается процесс фокусировки лучей света на сетчатке за счет изменения кривизны хрусталика, который в нашем глазу выполняет роль линзы.

Наверное, вы не раз слышали о том, что с возрастом человек, который всегда мог похвастаться хорошим зрением, в пожилом возрасте все равно надевает очки. Ученые называют это пресбиопией, но вот почему так происходит пока неизвестно. Они только предполагают, что это может быть связано с потерей эластичности хрусталика, а также со значительным ослаблением глазной мышцы.

Из этого следует вывод, что если с возрастом человек начинает хуже видеть вблизи и лучше вдаль, то у него в старости должно улучшаться зрение. Но этого не происходит, потому что при развитии пресбиопии человек начинает плохо видеть и вблизи и вдали. Доходит даже до того, что он носит две пары очков, меняя их в зависимости от ситуации. Но врачи уже давно предложили решение этой проблемы – бифокальные очки. Когда человек в них смотрит прямо, то хорошо видит вдаль, а если опустит глаза ниже, то сможет разглядеть близкие объекты.

Также издание "Комментарии" расскажет, как остановить ухудшение зрения. Проблемы со зрением могут передаваться по наследству, но скорее всего, дело в регулярной работе с компьютером, просмотром телевизора и постоянным щелканьем смартфона перед сном. Все эти факторы влияют на здоровье наших глаз, и не всегда в лучшую сторону. Сергей Чуб, который работает офтальмологом в клинике микрохирургии глаза, рассказал, что поможет остановить развитие этой проблемы.

















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