Какая привычка является самой вредной для здоровья сердца

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Светлана Шкурупий
Питание играет
важную роль, как в профилактике, так и в развитии огромного количества
заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. Врач Араш Берелиани рассказал,
какая пищевая привычка может серьезно навредить сердцу.
Что вредит здоровью сердца (фото из открытых источников)
Специалист
отметил, что из-за неправильного питания у человека может повышаться уровень
холестерина и сахара в крови, а это грозит серьезными последствиями для
здоровья. Но самой вредной привычкой для сердечно-сосудистых заболеваний, по
словам Берелиани, является частое употребление обработанных продуктов, в
частности переработанного мяса (сосисок, колбасы, бекон).
Ориентируясь
на результаты нескольких исследований, врач отметил, что такие продукты содержат
канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие сердечно-сосудистых
заболеваний, а также онкологии. А еще в обработанном мясе много соли и
химических веществ, которые являются триггером воспалительных процессов в
организме. Обработанное мясо содержит в среднем в 8-11 раз больше натрия,
чем свежее.
Некоторые
исследователи также отмечают связь между употреблением красного или
обработанного мяса с диабетом второго типа.
Напомним,
что сердечно-сосудистая система является одной из основных в нашем организме,
поскольку поддерживает его жизнедеятельность. В нее входит сердце и кровеносные
сосуды, включая артерии, вены и капилляры. Функционирование указанной системы
обеспечивает все ткани и органы кислородом и полезными веществами, а сбой в ее
работе может привести к серьезным последствиям.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить сердечный приступ поможет оливковое масло.
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