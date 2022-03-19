Какая привычка является самой вредной для здоровья сердца

Питание играет важную роль, как в профилактике, так и в развитии огромного количества заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. Врач Араш Берелиани рассказал, какая пищевая привычка может серьезно навредить сердцу.

Что вредит здоровью сердца (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что из-за неправильного питания у человека может повышаться уровень холестерина и сахара в крови, а это грозит серьезными последствиями для здоровья. Но самой вредной привычкой для сердечно-сосудистых заболеваний, по словам Берелиани, является частое употребление обработанных продуктов, в частности переработанного мяса (сосисок, колбасы, бекон).

Ориентируясь на результаты нескольких исследований, врач отметил, что такие продукты содержат канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкологии. А еще в обработанном мясе много соли и химических веществ, которые являются триггером воспалительных процессов в организме. Обработанное мясо содержит в среднем в 8-11 раз больше натрия, чем свежее.

Некоторые исследователи также отмечают связь между употреблением красного или обработанного мяса с диабетом второго типа.

Напомним, что сердечно-сосудистая система является одной из основных в нашем организме, поскольку поддерживает его жизнедеятельность. В нее входит сердце и кровеносные сосуды, включая артерии, вены и капилляры. Функционирование указанной системы обеспечивает все ткани и органы кислородом и полезными веществами, а сбой в ее работе может привести к серьезным последствиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить сердечный приступ поможет оливковое масло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!