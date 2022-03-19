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Какая привычка является самой вредной для здоровья сердца

Доктор Араш Берелиани рассказал про самую вредную привычку для здоровья сердечно-сосудистой системы

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Питание играет важную роль, как в профилактике, так и в развитии огромного количества заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. Врач Араш Берелиани рассказал, какая пищевая привычка может серьезно навредить сердцу.

Какая привычка является самой вредной для здоровья сердца

Что вредит здоровью сердца (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что из-за неправильного питания у человека может повышаться уровень холестерина и сахара в крови, а это грозит серьезными последствиями для здоровья. Но самой вредной привычкой для сердечно-сосудистых заболеваний, по словам Берелиани, является частое употребление обработанных продуктов, в частности переработанного мяса (сосисок, колбасы, бекон).

Ориентируясь на результаты нескольких исследований, врач отметил, что такие продукты содержат канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкологии. А еще в обработанном мясе много соли и химических веществ, которые являются триггером воспалительных процессов в организме. Обработанное мясо содержит в среднем в 8-11 раз больше натрия, чем свежее.

Некоторые исследователи также отмечают связь между употреблением красного или обработанного мяса с диабетом второго типа.

Напомним, что сердечно-сосудистая система является одной из основных в нашем организме, поскольку поддерживает его жизнедеятельность. В нее входит сердце и кровеносные сосуды, включая артерии, вены и капилляры. Функционирование указанной системы обеспечивает все ткани и органы кислородом и полезными веществами, а сбой в ее работе может привести к серьезным последствиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить сердечный приступ поможет оливковое масло.


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-eating-habit-for-your-heart/
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