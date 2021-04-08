Пять интересных фактов о сердечно-сосудистой системе

Сердечно-сосудистая система является одной из основных в нашем организме, поскольку поддерживает его жизнедеятельность. В нее входит сердце и кровеносные сосуды, включая артерии, вены и капилляры. Функционирование указанной системы обеспечивает все ткани и органы кислородом и полезными веществами, а сбой в ее работе может привести к серьезным последствиям.

Что нужно знать о сердечно-сосудистой системе (фото из открытых источников)

Известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы (далее — ССЗ) — главная причина смертности на планете. В экономически развитых странах каждая третья смерть возникает вследствие ССЗ, а это ежегодно, по данным ВОЗ, 17 500 000 случаев.

На своей странице в Instagram врач-кардиолог Любовь Стецюк рассказала интересные и познавательные факты о сердечно-сосудистой системе:

- 4 главных фактора, которые приводят к ССЗ: курение, неправильное питание и ожирение, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем;

- женское сердце бьется быстрее, чем мужское. При этом оно весит меньше (~ 220 грамм) против "мужских" 280 грамм;

- тело человека содержит от 4 до 6 литров крови. За сутки оно прокачивает от 7000 до 10 000 литров крови, а за год это 3 150 000 литров;

- сердце за всю жизнь среднестатистического человека делает примерно 2,5 миллиарда ударов (если брать за норму сердцебиение 72 удара в минуту);

- общая протяженность всей кровеносной системы в организме человека (артерии, вены и капилляры) равна примерно 100 000 километров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нарушить работу сердца может множество факторов, среди которых неправильный образ жизни и постоянный стресс. Но есть несколько вещей, которые поддерживают и улучшают состояние этого органа.

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