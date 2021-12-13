Деменция — приобретенное слабоумие, которое возникает на фоне старения организма и сопутствующих ему изменений. Но ученые определили, что риск развития заболевания может быть связан с группой крови.

Какая группа крови увеличивает риск деменции (фото из открытых источников)

Американские специалисты нашли связь между большим процентом возникновения деменции и носителей определенной группы крови. Свои результаты они опубликовали в журнале American Academy of Neurology. Оказалось, что в "зоне риска" находятся люди с четвертой группой (АВ), которая считается самой редкой. Исследование показало, что у таких пациентов риск развития деменции возрастает на 82%, по сравнению с другими.

Эксперты изучили уровень белка в каждой группе, который помогает крови свертываться. У людей с четвертой группой его уровень был более высокий.

Исследователи при этом акцентируют внимание на то, что для профилактики развития заболевания нужно вести здоровый образ жизни, в частности правильно питаться, заниматься физической активностью и поддерживать уровень гормонов.

Напомним, что группа крови, по словам ученых, может влиять и на состояние здоровье человека, и на его характер. А еще как оказалось, она является одним из факторов долголетия. Исследователи из Европы и США определили группу крови, носители которой живут дольше, по сравнению с остальными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая группа крови лучше остальных борется с различными заболеваниями и инфекциями, то есть считается самой "сильной".

Читайте также, что Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует провести экспериментальный простой анализ крови, который может выявить более 50 типов рака и, как ожидается, поможет тысячам людей, позволив более успешно лечить эту болезнь на более ранней стадии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!