Ген долгожителей: люди с какой группой крови живут дольше

Группа крови, по словам ученых, может влиять и на состояние здоровье человека, и на его характер. А еще как оказалось, она является одним из факторов долголетия.

Какая группа крови у долгожителей / Фото: Pexels

Исследователи из Европы и США определили группу крови, носители которой живут дольше, по сравнению с остальными. Итак, счастливчиками можно считать людей с третьей группой. Эксперты, опираясь на различные опросники, анализируя внешность людей с точки зрения признаков старения, заявили, что носители третьей группы крови дольше всех сохраняют свою молодость и красоту. А еще эти люди более оптимистично смотрят на мир, а это позволяет им избегать стрессовых ситуаций и нервных срывов.

Более того, велик процент долгожителей и среди обладателей первой группы крови. А вот тем, у кого вторая повезло меньше всех. Ученые отмечают, что ее носители стареют рано из-за сложного характера, в результате они чаще подвергаются жизненным стрессам, которые отбиваются на их состоянии здоровья.

Исследования по четвертой группе крови не проводились, поскольку ее считают самой "молодой" и малочисленной.

Напомним, что эксперты, основываясь на результаты исследования, рассказали, существует ли взаимосвязь между группой крови и склонностью к определенным заболеваниям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые в ходе исследования выяснили, что группа крови может влиять не только на характер человека, но и на его предрасположенность к некоторым заболеваниям, в частности к сахарному диабету.

Читайте также, что самой "сильной" группой крови является первая. Люди с такой группой меньше всех подвержены заболеваниям. А меньше повезло людям, у которых вторая группа – они чаще болеют.

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