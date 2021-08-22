Как уснуть за 15 минут: найдена новая методика

Многие люди страдают бессонницей и другими нарушениями сна, которые могут привести к психоэмоциональным расстройствам. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя ложиться спать и правильно готовиться к ночному отдыху. На своей странице в Instagram эксперт Хади Пьюрбьюти поделился методикой, которая поможет быстро уснуть.

Как быстро уснуть / Фото: Depositphotos / VitalikRadko

Биохакер отметил, что прежде чем лечь в постель, необходимо убедиться, что в комнате достаточно прохладно, тихо и темно. Смартфон нужно брать не с собой в постель, а всегда оставлять его на прикроватном столике или вообще в другой комнате, чтобы не возникало соблазна взять гаджет и зайти в социальные сети.

Итак, чтобы погрузиться в сон в течение 15 минут попробуйте упражнение "Когнитивный шаффл". Для этого выберите одну букву в алфавите (на свое усмотрение) и представляйте любое слово, которое начинается на эту буку. Желательно, чтобы в слове было более 5 букв. Произнесите придуманное слово про себя. Затем на каждую букву этого слова придумайте еще 2-3 новых слова и не забывайте их визуализировать. Закончив с одной буквой, переходите к следующей и так до конца, пока не проработаете все буквы загаданного вами слова. Обычно спустя 15 минут человек засыпает.





Напомним, если медитация, счет ягнят или горячая ванна не помогают вам погрузиться в сон, тогда воспользуйтесь новым средством от бессонницы — салатной водой, которая завоевывает популярную сеть TikTok. Что в ней особенного, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили привычки, от которых нужно отказаться перед сном, чтобы его не нарушить.

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