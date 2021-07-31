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Главная Новости Здоровье диета и питание Салатная вода: почему ее считают средством от бессонницы
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Салатная вода: почему ее считают средством от бессонницы

Как приготовить напиток из листьев салата, который завоевывает популярность в TikTok и помогает бороться с бессонницей

31 июля 2021, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если медитация, счет ягнят или горячая ванна не помогает вам погрузиться в сон, тогда воспользуйтесь новым средством от бессонницы — салатной водой, которая завоевывает популярную сеть TikTok.

Салатная вода: почему ее считают средством от бессонницы

Как побороть бессонницу (фото из открытых источников)

Местные блогеры предлагают заливать листья зеленого салата кипятком и своеобразную настойку из него пить вместо травяного чая. Все, что вам нужно, как заверяют инфлюенсеры — это промыть несколько листьев салата ромена, поместить их в стакан, залить кипятком и дать им настояться. За десять минут эта чаша теплой зелени в ваших руках должна снять напряжение, расслабить и помочь благополучно отдаться в объятия сна.

Как объясняют эксперты, новый wellness-тренд, скорее всего, берет начало из исследования, проведенного корейскими учеными в 2017 году, которое было опубликовано в журнале Food Science and Biotechnology. Его результат обнаружил, что салат ромэн действительно имеет расслабляющий эффект. Однако, следует иметь в виду, что это исследование проводилось только на мышах, и его эффективность на влияние человеческого организма точно не обнаружен. Однако и не отрицает его возможное действие.

Наука говорит, что лактуцин и лактукопикрин — так называемые фитохимикаты или соединения, содержащиеся в растениях, в частности в салате, и являются активными ингредиентами, поскольку они имеют обезболивающий эффект, подобный ибупрофена, а также успокаивающее действие. И в некоторой концентрации, экстракты, содержащие лактуцин, действительно могут способствовать быстрому засыпанию и глубокому сну. 

Если вы все же решились проверить на себе релакс-эффект салатной воды, просто убедитесь, что вы используете салат ромэн (выбирайте преимущественно зеленые листья, хотя красные тоже содержат необходимые вещества, однако в меньшей кильксоти), поскольку, содержание лактуцин и лактукопикрину в Ромене выше, чем в другой зелени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем вредна бессонница и как с ней бороться.


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Источник: https://23-59.ua/poky-vy-ne-spaly-voda-nastoyana-na-lystyah-salatu-novyj-zasib-vid-bezsonnya/
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