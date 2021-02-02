Как улучшить свое психическое здоровье: пять советов от Минздрава

В Украине примерно 30% людей имеют психические расстройства в течение всей жизни. Кроме того у украинцев отмечается особенно высокий уровень депрессии, что значительно отличает их от жителей других стран.

Как бороться с психическими расстройствами - фото: из открытых источников

Исследования STEPS показали, что каждый восьмой взрослый человек в Украине страдает от депрессии. Распространенность депрессии почти вдвое больше среди женщин, чем среди мужчин. Стоит отметить, что психические проблемы могут привести к серьезным заболеваниям. По подсчетам, около 80% преждевременных смертей среди лиц с психическими расстройствами вызвано физическими недугами, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В Минздраве рассказали о том, как правильно нужно бороться с психическими расстройствами, дав пять простых советов.

1. Общение

Для вашего психического здоров’я очень важно общение с другими людьми. Это помогает почувствовать эмоциональную поддержку. Общайтесь как можно больше с друзьями, семьей, коллегами, единомышленниками.

2. Физическая активность

Регулярная физическая активность связана с низким уровнем депрессии и тревожности во всех возрастных группах. Минздрав советует как можно чаще заниматься спортом или же просто гулять на свежем воздухе. Во время прогулки снижается уровень гормона стресса (кортизола). Прогулку можно делать за полтора-2:00 до сна.

3. Что-то новое

По данным исследований, освоение новых навыков улучшает психическое состояние благодаря повышению уверенности в себе через развитие целеустремленности. К примеру, можно попробовать себя в каком-нибудь новом деле, научиться тому, чему давно хотелось, попробовать приготовить то, что никогда не готовили или же просто усовершенствовать свои навыки.

4. Помощь

Ученые заявляют, что доброта и щедрость могут помочь улучшить ваше психическое состояние. Это связано с положительными эмоциями, которые вы испытаете в это время. Когда человек делает добрые дела, в его организме снижается артериальное давление и уровень кортизола.

5. Мысли/эмоции/поведение

Нужно научиться контролировать свои мысли, эмоции и поведение. Это поможет вам улучшить отношение к жизни и подход к решению проблем. Это, в свою очередь, повышает способность планировать деятельность, положительно относиться к себе. В результате вы будете иметь высокий уровень эмпатии и самопринятия.

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