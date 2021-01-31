Вредно ли спать после обеда: что говорит новое исследование

Эксперты в ходе нового исследования заявили, что послеобеденный сон очень важен для здоровья, потому что он улучшает наши когнитивные способности.

Дневной сон полезен для организма / Фото из открытых источников

Ученым удалось найти связь между дневным сном и когнитивными функциями, в частности ориентацией, речью и памятью. Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале General Psychiatry.

Основное свое внимание медики уделили тому, как сон влияет на работу мозга. Для эксперимента они пригласили более 2 000 человек пожилого возраста, 1500 из которых практиковали послеобеденный сон. Ученые оценивали когнитивные функции участников эксперимента с помощью мини-экзамена психологического состояния и нейропсихологических тестов. Среди всех испытуемых 739 пожилых людей добровольно сдали анализы крови на липиды.

В результате экспертам удалось зафиксировать значительные различия в когнитивных функциях и уровне липидов в крови между теми, кто спал и не спал после обеда. В настоящем исследовании дневной сон привел к улучшению когнитивных функций, включая ориентацию, речь и память. Испытуемые с привычкойй дремать днем также имели более высокий уровень триглицеридов, чем те, кто не дремал.

Китайские исследователи говорят, что помимо возобновления сил и энергии, сон после обеда снижает воспалительный процесс, возникающий в мозге с возрастом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно результатам исследований Американской кардиологической ассоциации, у людей с наиболее здоровым и полноценным режимом сна риск сердечной недостаточности на 42% ниже, чем у тех, кто имел проблемы или не уделял должного внимания сну.





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