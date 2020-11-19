Полноценный сон снижает риск развития заболеваний сердца

Согласно результатам исследований Американской кардиологической ассоциации, у людей с наиболее здоровым и полноценным режимом сна риск сердечной недостаточности на 42% ниже, чем у тех, кто имел проблемы или не уделял должного внимания сну. Об этом сообщает издание Science Daily.

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования ученые изучали взаимосвязь между здоровым сном и случаями сердечной недостаточности по данным более 400 тысяч участников биобанка Британии в возрасте от 37 до 73 лет. Исследователи зарегистрировали 5221 случай заболеваний сердечно-сосудистой системы в течение среднего периода наблюдения на протяжении 10 лет.

Исследователи анализировали показатели качества сна, которые включали продолжительность, наличие бессонницы и храпа, дневную сонливость и другие. Поведение во сне собиралось с помощью анкет на сенсорных экранах. Результаты показали, что у участников эксперимента с наиболее здоровым режимом сна, риск проблем с сердечно-сосудистой системой был ниже практически в половину, чем у те, кто пренебрегает полноценным сном.

Как сообщали "Комменатрии" ранее, ученым удалось предсказывать восприимчивость человека к раку.

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