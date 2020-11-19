Полноценный сон снижает риск развития заболеваний сердца

Язык
Coinspot 19.11.2020
BTC/USD
17727.87
ETH/USD
477.94
LTC/USD
74.69
НБУ 19.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Согласно результатам исследований Американской кардиологической ассоциации, у людей с наиболее здоровым и полноценным режимом сна риск сердечной недостаточности на 42% ниже, чем у тех, кто имел проблемы или не уделял должного внимания сну. Об этом сообщает издание Science Daily.
ФОТО: Из открытых источников
В ходе исследования ученые изучали взаимосвязь между здоровым сном и случаями сердечной недостаточности по данным более 400 тысяч участников биобанка Британии в возрасте от 37 до 73 лет. Исследователи зарегистрировали 5221 случай заболеваний сердечно-сосудистой системы в течение среднего периода наблюдения на протяжении 10 лет.
Исследователи анализировали показатели качества сна, которые включали продолжительность, наличие бессонницы и храпа, дневную сонливость и другие. Поведение во сне собиралось с помощью анкет на сенсорных экранах. Результаты показали, что у участников эксперимента с наиболее здоровым режимом сна, риск проблем с сердечно-сосудистой системой был ниже практически в половину, чем у те, кто пренебрегает полноценным сном.
Как сообщали "Комменатрии" ранее, ученым удалось предсказывать восприимчивость человека к раку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости