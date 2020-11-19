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Главная Новости Здоровье наше тело Полноценный сон снижает риск развития заболеваний сердца
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Полноценный сон снижает риск развития заболеваний сердца

Ученые советуют не пренебрегать количеством и качества сна

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Согласно результатам исследований Американской кардиологической ассоциации, у людей с наиболее здоровым и полноценным режимом сна риск сердечной недостаточности на 42% ниже, чем у тех, кто имел проблемы или не уделял должного внимания сну. Об этом сообщает издание Science Daily. 

Полноценный сон снижает риск развития заболеваний сердца

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования ученые изучали взаимосвязь между здоровым сном и случаями сердечной недостаточности по данным более 400 тысяч участников биобанка Британии в возрасте от 37 до 73 лет. Исследователи зарегистрировали 5221 случай заболеваний сердечно-сосудистой системы в течение среднего периода наблюдения на протяжении 10 лет. 

Исследователи анализировали показатели качества сна, которые включали продолжительность, наличие бессонницы и храпа, дневную сонливость и другие. Поведение во сне собиралось с помощью анкет на сенсорных экранах. Результаты показали, что у участников эксперимента с наиболее здоровым режимом сна, риск проблем с сердечно-сосудистой системой был ниже практически в половину, чем у те, кто пренебрегает полноценным сном. 

Как сообщали "Комменатрии" ранее, ученым удалось предсказывать восприимчивость человека к раку.


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Источник: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201116075728.htm
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