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Главная Новости Здоровье наше тело Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ
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Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

Эти ритуалы помогают почувствовать бодрость и энергию

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Благодаря активному обмену веществ наш организм быстрее избавляется от лишнего веса, а также получает много полезных витаминов, минералов и органических соединений. Но какие утренние процедуры помогают его запустить?

Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

как утром улучшить обмен веществ / фото: iStock

Растяжка

В результате улучшения капиллярной проходимости и снабжения тканей кислородом растяжка с утра поможет ускорить обмен веществ. Вы можете проделывать ее, даже не вставая с кровати. 

Прыжки

Выполняя утреннюю зарядку не забывайте о прыжках со скакалкой. Но если нет ни скакалки, ни времени, тогда можно делать маленькие прыжки на месте, например, когда ждете на кухне, пока приготовится завтрак или закипит чайник. Такой утренний ритуал повышает метаболизм, улучшает координацию движение и дарит заряд бодрости.

Вода с лимоном

Диетологи настоятельно рекомендуют начинать свое утро со стакана теплой воды, потому что она эффективно запускает обмен веществ и способствует быстрому очищению организма от токсинов. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, тогда можно в воду добавить сок лимона.

Съешь на завтрак яйцо

Никогда не забывайте про завтрак, ведь он придает сил и энергии на весь день. Отличным вариантом станут овощи, различные каши и яйца — они обогащают организм белком и витаминами и ускоряют метаболизм.

Яблоко после завтрака

После разгона обмена веществ с утра можно съесть яблоко, ведь этот фрукт содержит много пектина, а значит улучшает пищеварение и ускоряет различные процессы.

Специалисты отмечают, что от обмена веществ зависит качественная работа пищеварения, сердца, почек и легких, а также то, как наше тело восстанавливается после болезней, травм и нагрузок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нарушают метаболизм.


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Источник: https://sovetnika.net/sovet/5_utrennikh_ritualov_dlja_uluchshenija_obmena_veshhestv_ehto_vazhno_ne_tolko_dlja_pokhudenija/2020-12-18-26854
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