Как укрепить свои легкие: названо четыре простых способа

Пандемия коронавируса заставила нас по-другому посмотреть на свое здоровье, в частности позаботиться о состоянии своих легких. Этот орган выполняет важные функции в нашем организме, обеспечивая каждую клеточку тела кислородом. А курение, выхлопные газы и загрязненный воздух негативно сказываются на работе легких. Эксперты рассказали, с помощью каких дыхательных упражнений можно укрепить этот орган.

Какие упражнения помогут укрепить легкие (Фото из открытых источников)

Глубокое дыхание

Специалисты говорят, что каждый вечер желательно по 15-20 минут практиковать глубокое дыхание. Сядьте в позу лотоса и максимально медленно и глубоко вдыхайте, используя брюшные мышцы.

Правильная поза

Поскольку легкие — это мягкий, губчатый орган, он занимает в теле столько места, сколько вы ему позволяете. Чтобы дать ему больше пространства, сядьте прямо и потянитесь вверх, приподнимая грудь.

Больше смейтесь

Эксперты рекомендуют почаще смеяться, потому что это хорошее упражнение для работы мышц живота и увеличения объема легких. Помимо этого, смеясь можно немного их очистить, вытеснив застоявшийся воздух.

Пейте достаточное количество воды

Не забывайте поддерживать свой водный баланс в организме, особенно в такую жаркую погоду. Вода улучшает самочувствие и хорошо влияет на работу легких. В день желательно употреблять около 1,5-2 литров жидкости.

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