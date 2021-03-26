Пять продуктов, которые помогут вам очистить легкие

Здоровье легких сейчас актуально как никогда, а очистить их от слизи и токсичных частиц, которые попадают в организм, можно с помощью правильных продуктов.

Какие продукты очищают легкие / фото: goodfon

Курение, плохая экология, наследственность и частые стрессы — основные факторы, которые подрывают здоровье легких. Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогают укрепить и защитить этот орган от воздействия вредных факторов. Что необходимо добавить в рацион?

Свекла

В этом овоще содержится большое количество антиоксидантов, фолиевой кислоты, железа, магния, а также витаминов С и группы В.

Исследования показывают, что свекла помогает оптимизировать работу легких. А ее сок обладает противовоспалительным, противомикробным и общеукрепляющим действием, поэтому успешно используется при лечении простуды и воспалительных заболеваниях легких.

Яблоки

В составе этих вкусных фруктов содержится много клетчатки и мало калорий. Яблоки являются источником витаминов и флавоноидов, которые могут поддержать функцию дыхательной системы. Кроме того, в яблоках содержится разновидность флавоноидов под названием кверцетин, который очищает легкие.

Капустные овощи

Брокколи, капуста, брюссельская капуста, и другие капустные овощи считаются одними из самых "здоровых" продуктов питания на планете. Они являются прекрасным источником лигнаны, которые действуют как антиоксиданты и могут способствовать укреплению здоровья легких.

Перец

Болгарский перец содержит большое количество витамина С, который помогает сохранить здоровье легких. Этот микроэлемент является мощным антиоксидантом, который может дать много преимуществ тем, кто страдает хроническими легочными заболеваниями.

Тыква

Этот овощ содержит ряд соединений, которые способствуют укреплению здоровья легких. Особенно он богат каротиноидами, которые имеют мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что йогурт может защитить от рака легких.

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