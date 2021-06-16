Почему могут болеть легкие: 5 основных причин

Боль в области диафрагмы может иметь различные причины, поэтому важно грамотно диагностировать ее источник. Эксперты рассказали, на какие заболевания может указывать этот симптом и что нужно делать.

Боль в легких (фото из открытых источников)

Травма

Постоянная или периодическая боль в области диафрагмы может быть вызвана сильным ударом или хирургическим вмешательством. Окончательный диагноз может быть поставлен специалистом после компьютерной томографии, но есть симптомы, которые сопровождают повреждение мышц: боль в животе, затрудненное дыхание, кашель, тошнота, рвота.

Заболевания желчного пузыря

Боли в области желчного пузыря могут "отдаваться" в диафрагму, из-за чего их легко спутать. Как правило, заболевания желчного пузыря, кроме боли, сопровождаются такими симптомами: изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, озноб или лихорадка, понос, тошнота.

Хиатальная грыжа

Это заболевание, при котором через расширенное пищеводное отверстие диафрагмы в грудную полость могут смещаться нижний отдел пищевода или прилегающий к пищеводу отдел желудка. Хиатальная грыжа может давать о себе знать следующими признаками: кислотный рефлюкс, черный или кровавый стул, боль в груди или животе, затруднение глотания, изжога.

Плеврит

Это воспалительный процесс, охватывающий плевру или оболочку, выстилающую грудную клетку и обволакивающую легкие. Для плеврита характерна острая боль во время дыхания, одышка, кашель и лихорадка. Иногда боль может отдавать в плечо.

Бронхит

Это воспаление поверхности бронхов, которые переносят воздух в легкие и из них. Бронхит может быть острым и хроническим. При бронхите развивается боль в области груди, а также могу быть другие симптомы: кашель, повышенная температура, одышка, слизь, усталость.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы специалист установил точный диагноз и назначил лечение.

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