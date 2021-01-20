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Как проверить работу легких: на это потребуется минута

Легкие являются важнейшим органом дыхательной системы

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Из-за распространения коронавируса, многих людей обеспокоило состояние здоровья своей дыхательной системы, в частности легких. Именно этот орган при заболевании может пострадать больше всего. 

Как проверить работу легких: на это потребуется минута

как быстро проверить легкие (фото из открытых источников)

Узнать все ли в порядке с легкими можно с помощью компьютерной томографии, но в домашних условиях такая процедура недоступна. Поэтому, медики назвали способ, который помогает определить, правильно ли функционирует ваш орган. На это потребуется не больше одной минуты. 

Стоит знать, что у мужчин и женщин объем легких разный — у мужчин этот орган вмещает в среднем до 3,5 л воздуха, а у женщин — около 3 л.  Суть домашнего эксперимента состоит в том, чтобы выяснить "рабочий" объем  ваших легких. 

Для этого потребуется обычный детский шарик. Надуйте его и спустите воздух, это нужно сделать, чтобы материал стал более эластичным и его можно было быстрее надуть во второй раз. Затем сделайте вдох полной грудью, чтобы максимально его надуть за один раз. 

Эксперты говорят, что объем надутого шарика у мужчин должен составлять где-то 15 сантиметров, а для женщин — 11-13 см. Если же вам не удалось достигнуть таких показателей, то возможно ваши легкие работают не так хорошо, как бы этого хотелось. Но это может зависеть от многих факторов, например, курения. 

Периодически не забывайте посещать врача и проходить обследование, ведь это поможет в дальнейшем избавить вас от проблем с дыхательной системой.

Напомним, какие три продукта помогают снизить воспалительный процесс в легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ткань легких пациентов, тяжело страдающих от COVID-19, в большинстве случаев хорошо восстанавливается.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/112423-prostoy-sposob-proverit-porazhenie-legkih-za-odnu-minutu.html
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